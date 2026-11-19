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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 채정안이 절친 이혜영과 함께 남자친구를 공개 모집하는 듯한 모습으로 웃음을 안겼다.

19일 이혜영의 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 채정안이 게스트로 출연했다.

이날 이혜영은 채정안을 위해 준비한 꽃과 선물을 건네며 남다른 애정을 드러냈다.

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이혜영은 선물을 소개하던 중 "또 남자친구 생기면 나 불러서 같이 마시든지"라고 말했고, 두 사람은 자연스럽게 연애 이야기로 화제를 돌렸다. 이어 "여러분, 남자친구를 구합니다"라는 말까지 나오며 현장은 웃음바다가 됐다.

특히 영상 말미에는 이혜영이 채정안의 새로운 사랑을 응원하는 모습이 담겼다. 이혜영은 채정안에게 영상 편지를 보내며 "20~30대 멋진 여자들에게 멋진 뮤즈가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

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이어 "잔소리 같지만 좋은 파트너를 만났으면 좋겠다"며 진심 어린 바람을 전했다.

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또한 "나는 항상 이 자리에 똑같이 있을 거다. 힘들거나 내가 필요할 때는, 굳이 즐거울 때는 안 찾아도 좋으니까 그럴 때는 날 항상 찾아주길 바란다"고 덧붙였다.

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이에 채정안은 "나 시집보내는 거냐"고 농담했고, 이혜영은 "갔으면 좋겠다"고 답했다. 이혜영은 "나랑 친한 남자여야 한다. 같이 놀아야 한다"며 채정안의 미래 연인과도 함께 어울리고 싶다는 바람을 드러냈다.

한편 채정안은 2005년 결혼했으나 2007년 이혼했다.

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olzllovely@sportschosun.com