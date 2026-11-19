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[스포츠조선 이지현 기자] 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 의혹에 휩싸였다가 숨진 채 발견된 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32) 씨의 사망 전 행적이 공개됐다.

19일 연합뉴스에 따르면 이씨는 이날 오전 9시쯤 서울 강동구 천호동의 한 식당을 찾아 순두부찌개와 소주 한 병을 주문해 식사했다.

식당 직원은 "오전 9시 조금 지나서 와서 밥을 먹고 9시 36분에 카드로 계산하고 나갔다"며 "특별히 기억나는 건 없다"고 전했다.

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당초 이씨는 이날 오전 8시 40분부터 서울 강남구 역삼동의 한 스튜디오에서 2027학년도 대학수학능력시험 국어 영역 문제를 실시간으로 풀며 자신의 실력을 공개 검증받을 예정이었다. 그러나 약속된 시간에 모습을 드러내지 않았고, 대신 식당에서 술을 곁들인 식사를 한 사실이 확인된 것이다.

식당을 떠난 이후의 행적도 폐쇄회로(CC)TV를 통해 드러났다. 이씨는 오전 10시 33분쯤 천호역 인근 한 서점 앞에서 포착됐다. 당시 검은색 외투와 회색 바지를 입은 그는 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 주머니에 손을 넣고 빠르게 걸어갔다.

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이씨는 서점에서 약 50m 떨어진 모텔까지 1분도 채 걸리지 않아 이동한 것으로 전해졌다. 경찰 조사 결과 그는 광진구와 송파구 등을 거쳐 강동구에 도착했으며, 이동 과정에서 대중교통과 도보를 번갈아 이용한 것으로 파악됐다.

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앞서 오전 8시 42분쯤 이씨의 신변을 걱정하는 신고가 접수되면서 경찰이 수색에 나섰다. 경찰은 서울 지역 형사 인력의 약 40%를 투입해 소재를 추적했고, 오후 1시 10분쯤 천호동의 한 모텔 객실에서 이씨를 심정지 상태로 발견했다.

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현장에서는 유서로 추정되는 5줄 분량의 메모가 발견됐다. 메모에는 몸과 마음이 지쳤다는 취지의 내용이 담겼으나, AI 부정행위 의혹이나 경찰 수사에 대한 직접적인 언급은 없었던 것으로 알려졌다.

한편 이씨는 과거 수능에서 6~8등급을 받았으나 이후 고려대학교 정치외교학과와 서울대학교 치의학대학에 진학했다고 밝혀 화제를 모았다. 특히 2026학년도 법학적성시험에서 사상 첫 만점을 기록한 것으로 알려지며 주목받았다.

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그러나 최근 온라인상에서 AI를 활용한 부정행위 의혹이 제기됐고, 현직 변호사들의 고발로 경찰 수사까지 시작됐다. 이씨는 공개 검증을 통해 의혹을 해소하겠다는 입장을 밝혔지만 끝내 검증 현장에 나타나지 못했다.

olzllovely@sportschosun.com