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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 최동석이 전처 박지윤이 '스스로 포르노라고 평가하는 영화'라고 표현하면서 영화 '365일'이 다시 화제에 오르고 있다.

최동석은 19일 자신의 SNS를 통해 '박지윤 씨의 입장문에 대한 제 입장을 밝힙니다'라는 제목의 장문을 공개했다.

그는 "박지윤 씨의 입장문은 무려 3년이라는 시간 동안 법원이 심리하여 인정한 사실들을 전부 외면하고 철저히 본인의 시각에서 작성된 지극히 주관적이고 왜곡된 일방적인 주장"이라고 비판했다.

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특히 최동석은 지난 16일 항소심 재판부가 박지윤의 지인 A씨에게 위자료 3000만 원을 지급하라고 명령한 사실을 강조했다.

그는 "법원은 배우자에게 알리지 않고 이성과의 여행을 하였을 뿐만 아니라 여행 장소에서 이성과 같은 호텔방에 머무르거나, 잠옷만 입은 상태로 스스로 포르노라고 평가하는 영화를 감상하였고, 이와 같은 행위를 전부 숨기는 것이 배우자가 용납할 수 없는 것임을 인지하고 이와 같은 행위를 하였다는 사실까지도 전부 인정했다"고 주장했다.

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이어 "이러한 사실을 전부 종합하여 부부의 정조의무에 충실하지 않은 부정행위로서 혼인관계가 파탄에 이르게 된 한 원인이라고 판단하였던 것"이라고 강조했다.

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앞서 이날 오전 박지윤은 자신의 SNS를 통해 해당 판결에 대한 억울함을 호소한 바 있다. 박지윤은 "제가 성적 소수자와 부정행위를 했다? 그것이 현실적으로 가능할까요?"라며 부정행위 의혹을 부인했다.

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특히 문제가 된 영화 관람에 대해서는 "당시 화제였던 넷플릭스 영화 365를 함께 보았다며 동성부부 중 1명을 떼어 내 간통은 아니지만 부정행위로 볼 수 있다는 취지로 판단했다"고 설명했다.

이어 "저는 넷플릭스를 함께 본 제 지인을 남자로 생각하지 않았다. 그 지인 또한 사실혼 배우자가 있고, 처음 만난 19살 어린 나이부터 저를 여자로 생각한 적이 단 한 번도 없다"고 주장했다.

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그러면서 "저는 그 지인을 여자와 동일하게 대하며 행동했고, 주로 남자 배우에 대하여 칭찬하며 옷차림 등의 보통의 여자친구들이 나누는 관심사로 대화했다"고 해명했다.

미국 여행에 대해서도 남성 지인과 단둘이 떠난 여행이 아니라고 선을 그었다. 박지윤은 여자친구 한 명과 출국해 현지에 있던 다른 여자친구 두 명과 동행했으며, 미국에 거주하던 지인 부부와 일부 일정을 함께했을 뿐이라고 설명했다.

또한 최동석 역시 해당 지인 부부와 오랜 친분이 있었으며, 상대방의 성적 지향을 알고 있었다고 주장했다.

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그러나 최동석은 박지윤의 이러한 해명이 재판부가 인정한 핵심 사실을 빠뜨린 것이라고 반박했다. 그는 "법원은 A씨가 동성애자라는 주장 역시 이성 부부에 대한 관계에서 부정행위를 부정할 근거로 받아들이지 않았다"고 강조했다.

이어 "누군가의 성적 지향은 이번 사건에서 비난받아야 할 이유가 아니다. 사건의 본질은 혼인관계에서 지켜야 할 신뢰와 책임을 저버린 행동에 있다"고 밝혔다.

양측의 입장이 첨예하게 엇갈리는 가운데, 영화 '365일'에도 관심이 쏠리고 있다. 2020년 공개된 폴란드 영화 '365일'(365 Days)은 마피아 조직의 보스 마시모가 여성 라우라를 납치한 뒤 자신을 사랑하게 될 때까지 365일의 시간을 주면서 벌어지는 이야기를 그린 성인 로맨스 영화다.

넷플릭스를 통해 공개된 이 작품은 파격적인 노출과 수위 높은 베드신으로 화제를 모았다. 특히 침대와 요트 등에서 펼쳐지는 노골적인 애정 장면으로 주목받았으며, 납치와 강압적인 관계를 로맨스로 묘사했다는 비판도 받았다. 이후 '365일: 오늘', '또 다른 365일' 등 후속편까지 제작되며 시리즈로 이어졌다.

박지윤은 해당 작품을 당시 화제가 됐던 넷플릭스 영화로 설명했지만, 최동석은 '스스로 포르노라고 평가하는 영화'라는 판결문 표현을 인용하며 영화 관람 당시의 상황을 문제 삼았다. 두 사람의 법적 공방에 이른바 '19금 영화'까지 등장하면서 해당 작품이 어떤 영화인지에도 다시 관심이 집중되고 있다.

한편 최동석과 박지윤은 KBS 아나운서 30기 입사 동기로 만나 2009년 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 그러나 2023년 결혼 14년 만에 파경을 맞았고, 이후 이혼 및 상간 관련 소송을 둘러싸고 갈등을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com