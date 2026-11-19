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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 온앤오프(ONF)가 단독 콘서트를 통해 팬들과 새해의 시작을 함께한다.

소속사 케이아이 엔터테인먼트에 따르면 온앤오프는 내년 1월 9일과 10일 양일간 서울 KBS 아레나에서 '2027 ONF CONCERT [CITY OF ONF : DAY and NIGHT](2027 온앤오프 콘서트 [시티 오브 온앤오프 : 데이 앤드 나이트])'를 개최한다.

이와 함께 공개된 포스터는 블랙 톤을 바탕으로 낮과 밤의 경계를 지운 듯한 분위기로 공연 콘셉트를 암시했다. 공연명 'CITY OF ONF : DAY and NIGHT'는 낮과 밤이라는 서로 다른 두 시간이 하나로 연결되는 도시를 의미하며, 그 안에서 서로 다른 시간과 감정이 온앤오프와 팬클럽 퓨즈(FUSE)를 하나로 이어 준다는 메시지를 담았다.

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이번 콘서트는 지난 1월 서울 올림픽홀에서 열린 '2026 ONF CONCERT 'THE MAP:BEYOND THE HORIZON'(2026 온앤오프 콘서트 더 맵:비욘드 더 호라이즌)' 이후 약 1년 만의 단독 공연이다. 오랜 시간 함께해 온 퓨즈와 새해를 여는 자리인 만큼, 온앤오프는 자신들만의 음악과 퍼포먼스로 꽉 채운 무대를 선보일 준비에 한창이다.

앞서 온앤오프는 올해 6월 정규 2집 파트2 'ONF:MY SELF(온앤오프:마이 셀프)'로 자체 최고 초동 판매량을 기록하며 커리어 하이를 썼다. 여기에 타이틀곡 'Open The Door(오픈 더 도어)'는 국내외 차트에서 호평을 얻으며 '명곡 맛집'이라는 수식어에 힘을 더했다.

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이처럼 탄탄한 음악과 완성도 높은 퍼포먼스를 바탕으로 거침없는 행보를 이어 온 온앤오프. 2027년 데뷔 11년 차를 맞는 이들이 팬들과 함께 그려 낼 무대를 향해 기대가 모인다.

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한편, '2027 ONF CONCERT [CITY OF ONF : DAY and NIGHT]' 티켓은 27일 오후 8시 팬클럽 선예매를 시작으로 30일 오후 8시 티켓링크에서 일반 예매가 오픈된다.

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joyjoy90@sportschosun.com