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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 이승기가 20억이라는 거액을 기부하게 된 배경을 밝혔다.

19일 이승기의 유튜브 채널 '이승기2'에는 '당장하자'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 제작진은 이승기에게 "형이 기부를 엄청 많이 한 곳이 있다"라며 지난 2022년 서울대 어린이병원에 20억원을 기부한 사실을 언급했다. 당시 이승기는 전 소속사 후크엔터테인먼트로부터 54억의 정산금을 뒤늦게 지급받았고, 이 중 20억을 서울대 어린이병원에 쾌척했다. 나머지 금액 또한 각계각층에 기부했다.

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이승기는 "원래 20억을 기부하려고 간 게 아니다. 5억만 하려고 했다. 기부할 다른 곳들이 있었다. 근데 병원 홍보팀에서 '보통 기업한테 얘기하는 건데 20억을 기부하시면 병동 이름을 바꿔드린다. 이승기 병동이 된다'라고 해서 솔깃했다"라고 떠올렸다.

이어 "근데 20억은 액수가 너무 크니까 일단 병원을 둘러봤다. 어린이병원을 보는데 너무 열악했다. 너무 옛날에 지어진 건물에 층고도 낮았다. 또 내가 생각하는 부모는 어른이었는데 내 또래 내지 나보다 어린 부모가 너무 많았다. 마음이 안 좋았다. 병동에는 보호자들이 앉을 곳도 없더라. 너무 마음이 아팠다. 바로 나와서 여기에 기부하겠다고 했다"라며 통 큰 기부를 결심한 이유를 밝혔다.

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이승기는 "모든 악재가 다 악재가 아니다. 정산금을 제대로 제대로 받았다면 솔직히 20억 기부 못 한다. 누가 한 번에 하나. 재벌도 아닌데. 없다고 생각한 돈을 받으니까 좋은 일에 쓸 수 있던 것"이라며 겸손함을 드러냈다.

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한편 이승기는 지난 2023년 배우 이다인과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com