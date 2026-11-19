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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 장나라가 6세 연하 남편과의 알콩달콩한 결혼 생활을 공개했다.

19일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에는 배우 지승현이 출연했다. 이날 지승현은 과거 드라마 '굿파트너'에서 부부로 호흡을 맞췄던 장나라를 초대해 직접 식사를 대접하며 이야기를 나눴다.

이날 지승현은 장나라에게 "집에서 요리 좀 하냐"고 물었다. 이에 장나라는 "그렇다. 원래는 아예 안 했는데 결혼 이후에는 집에서 밥하고 남편 도시락도 한다"고 답해 눈길을 끌었다.

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요리를 시작하게 된 배경도 밝혔다. 장나라는 "원래 아예 못 하는데 엄마가 잘한다. 먹던 맛이 있으니까 비슷하게 맞추기는 한다"고 설명했다. 결혼 후 남편을 위해 집밥은 물론 도시락까지 챙기며 달라진 일상을 보내고 있다는 것.

장나라는 결혼 5년 차에 접어들었다고 밝혔다. 이에 지승현은 "두 사람이 드라마 촬영하다가 만났는데, 남편 이야기를 할 때마다 꿀이 뚝뚝 떨어진다"며 "너무 행복하게 사셔서 다들 결혼 홍보대사라고 한다"고 말했다.

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장나라 역시 남편과의 결혼 생활에 만족감을 드러냈다. 그는 "재미나게 사는 것 같다. 아주 초등학생처럼 논다"며 "서로 막 쥐어박고 도망가고 유치하게 논다"고 털어놔 웃음을 안겼다.

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평소와 달리 남편과 단둘이 있을 때면 전혀 다른 모습을 보인다고도 했다. 장나라는 "제가 원래 말을 많이 하거나 노래하고 춤추는 걸 좋아하는 타입이 아닌데 남편이랑 둘이 있으면 별걸 다 하게 된다"고 말했다.

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이어 "밖에서는 둘이 점잖은 척한다. 그래서 우리는 이 모습을 집에서 끝내야 하고, 그 누구에게도 들켜서는 안 된다고 이야기한다"고 덧붙였다. 두 사람만의 유쾌한 일상을 공개하자 지승현은 "어떻게 보면 쇼윈도 부부"라고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.

남편과 같은 업계에서 일한다는 점도 결혼 생활의 만족도를 높이는 이유로 꼽았다. 장나라는 "일할 때 직종이 다르면 설명해야 하는 일이 많은데 우리는 동종 업계다 보니 서로가 얼마나 수고하고 있는지 공감할 수 있어서 좋다"고 밝혔다.

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이후에는 장나라를 위한 특별한 손님도 등장했다. 극 중 딸 역할을 맡았던 배우 유나가 깜짝 방문해 두 사람에게 선물을 건넨 것. 특히 유나는 장나라뿐 아니라 그의 남편을 위한 선물까지 준비해 세심함을 보였다.

유나는 장나라의 남편을 언급하며 "잘생긴 당나귀 닮으셨다고 하지 않으셨냐"고 말한 뒤 당나귀 모양의 키링을 선물했다. 예상치 못한 선물에 장나라는 깜짝 놀라며 "우리 남편이 너무 좋아하겠다. 세상에"라고 기뻐했다.

이어 키링을 자세히 살펴보던 장나라는 "남편 얼굴이 있다"며 남편을 떠올려 웃음을 더했다.

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한편 장나라는 2022년 6살 연하의 촬영감독 정하철과 결혼했다.