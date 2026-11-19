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[스포츠조선 이게은기자] 전 스피드 스케이팅 국가대표 제갈성렬이 재혼 후 근황을 전했다.

19일 방송된 MBN '특종세상'에는 제갈성렬이 출연했다.

제갈성렬은 19세 연하 아내를 공개했다. 두 사람은 한눈에 봐도 나이차가 많이 나 보였다. 부녀 사이로 오해받은 적도 있다고.

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제갈성렬은 "아내와 19살 차이가 난다. 강산이 두 번 바뀌는 상황이다. 지탄을 받아도 마땅한 나이 차"라고 말했다. 자신을 똑 닮은 30개월 딸도 공개하며 "사람들이 손녀인 줄 알더라"라고 말했다.

현재 아내는 둘째를 임신 중이었다. 아내는 "남편과 나이 차를 느끼지 않는다. 제 생각의 수준이 높고 남편의 수준은 살짝 아래"라며 너스레를 떨었다.

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제갈성렬은 아내와 러브스토리를 묻자 교회에서 알게 됐다면서 "바쁜 일상 속에서 아내가 생각났다. 나이 차가 많이 나고 예쁜 친구고 누가 보더라도 일등 신붓감이다. 저는 솔직히 자격이 안 되는 사람"이라고 떠올렸다.

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하지만 아내는 제갈성렬의 우려와 달리 그의 마음을 받아줬다. 이후 제갈성렬은 어머니의 반대를 끈질기게 설득한 끝에 결혼에 골인했고, 두 사람은 결혼 1년 만에 허니문 베이비로 딸도 품에 안았다.

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제갈성렬은 "일 때문에 가족과 함께하는 시간이 많지 않아 미안하다. 나이도 많아서 오랜 시간 가족 곁에 있어야 하는데, 그럴 수 있을까 생각이 든다. 두려워지기 시작하고 굉장히 걱정이 된다"라며 무거운 마음도 전했다.

한편 제갈성렬은 2011년 치과의사와 결혼했지만 11년 만인 2022년 이혼 사실을 밝혔다. 이후 현재 아내와 재혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com