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[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '왕과 사는 남자'로 1700만 관객을 동원한 장항준 감독이 흥행 수익을 배우와 스태프들에게 인센티브로 나눠준 사실을 공개했다. 특히 예상했던 금액보다 무려 5배 많은 인센티브를 받은 배우도 있다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

19일 방송된 SBS 예능 '거장항준' 6회에는 배우 이준혁과 정만식이 게스트로 출연해 장항준 감독과 이야기를 나눴다.

이날 이준혁은 영화 '왕과 사는 남자' 출연으로 인센티브를 받았다고 밝히며 장항준 감독에게 고마움을 전했다.

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이에 장항준은 기다렸다는 듯 자신의 미담을 직접 공개했다. 그는 "배우와 스태프들로부터 기대 이상의 인센티브를 받았다는 연락이 왔다"며 영화 흥행 이후 인센티브 지급과 관련한 뒷이야기를 꺼냈다.

특히 장항준은 "어떤 배우는 예상 금액의 5배를 받았다고 하더라"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이어 "없는 돈 나누자는 게 아니라 번 돈 나누자는 거야"라며 흥행 성과를 함께 나눈 데 대한 자부심을 드러냈다.

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이를 들은 정만식은 자리에서 벌떡 일어나 기립 박수를 보냈다. 정만식은 "역시 거장! 훌륭하다"며 극찬했고, 현장은 순식간에 장항준 감독을 향한 찬양 분위기로 바뀌어 웃음을 자아냈다.

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장항준 감독의 달라진 외모도 화제에 올랐다. 이준혁은 "내면은 그대로인데, 거죽이 바뀌었다. 남의 손을 탄 듯한 느낌"이라고 농담했다.

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그러자 김풍은 "최근에 앞머리 심으셨다"며 장항준 감독의 모발이식 사실을 언급했다. 이에 장항준은 "모발이식이 필요하시면 내게 얘기해라"라고 능청스럽게 받아쳐 웃음을 더했다.

한편 장항준 감독이 연출한 영화 '왕과 사는 남자'는 1700만 관객을 동원하며 흥행에 성공했다. 이에 장항준 감독은 흥행 수익 중 약 26억원을 배우와 스태프들에게 인센티브로 지급한 사실이 알려져 화제를 모은 바 있다.

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'거장항준'의 이동원 PD에 따르면 장항준 감독과 제작을 맡은 장원석 대표, 임은정 대표는 각자 얻은 수익금을 모아 영화에 참여한 수백 명에게 인센티브를 지급했다. 주연 배우들은 지급 대상에서 제외됐으며, 참여한 역할과 비중 등에 따라 금액이 달랐던 것으로 전해졌다.

특히 해당 인센티브는 사전에 계약으로 약속된 보수가 아닌 것으로 알려져 더욱 눈길을 끌었다.

이동원 PD는 자신의 SNS를 통해 "충격을 넘어 진심으로 큰 감동을 받았다"며 제작사 입장에서는 약속된 보수만 지급하면 되는 일이지만, 장 감독과 제작자들이 자발적으로 흥행 성과를 나눈 데 대해 감탄했다.

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olzllovely@sportschosun.com