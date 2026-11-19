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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 도경완의 아버지가 며느리인 장윤정을 향한 각별한 고마움을 전했다.

19일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 어머니의 생신을 맞아 부모님을 초대하고 직접 생일상을 준비하는 도경완의 모습이 공개됐다.

이날 도경완의 아버지는 며느리 장윤정에게 고마움을 전해 눈길을 끌었다. 그는 "우리 며느리가 머리 심어준 게 최고다. 사람은 외모가 얼마나 중요한지 아냐"며 만족스러운 표정을 지었다.

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이와 함께 도경완 아버지의 모발이식 전후 모습도 공개됐다. 과거 듬성듬성했던 머리숱과 달리 현재는 한층 풍성해진 모습으로 등장해 시선을 사로잡았다.

장윤정의 도움은 여기서 끝이 아니었다. 도경완의 아버지는 인공심장박동기 교체 역시 며느리가 챙겨줬다고 밝혔다. 그는 "두 번째는 심장박동기 달아준 거다. 이번에 두 번재 교체하지 않았냐. 두 번째 교체도 며느리가 해준 거지"라고 말해 출연진을 놀라게 했다.

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모발이식에 이어 건강과 관련한 일까지 세심하게 챙겨준 장윤정에게 고마운 마음을 전한 것. 도경완 아버지의 솔직한 발언을 통해 며느리를 향한 각별한 애정도 엿볼 수 있었다.

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한편 도경완과 장윤정은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.