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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 도경완의 어머니가 아들의 요리 도전에 놀라움을 드러냈다.

19일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에는 도경완이 출연해 생신을 맞은 어머니를 위해 특별한 생일상 코스를 준비했다.

이날 도경완은 부모님을 초대해 직접 요리에 나섰다. 그는 "제가 밥을 사드린 적은 있지만 해드린 적은 없지 않냐"며 자신만만한 모습을 보였다. 하지만 어머니는 "그러니까. 네가 무슨 요리를 또 다 하냐"고 반응해 웃음을 안겼다.

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도경완은 현재 요리학원에 다니고 있다는 사실을 언급하며 어머니의 반응을 되짚었다. 그는 "나 요리 학원 다니고 있지 않냐"며 "엄마가 나 처음에 요리학원 다닌다고 했을 때 뭐라 그랬냐"고 물었다.

이에 어머니는 "내가 너 어릴 때 생선 가시 발라 먹였는데 지금 와서 무슨 요리 배우냐고 그랬다"며 당시를 떠올렸다. 아들의 요리 도전을 탐탁지 않게 여겼던 과거를 털어놓으며 민망한 웃음을 지었다.

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도경완은 "그래서 오늘 엄마 생일상을 하려고 한다"고 밝혀 훈훈함을 더했다. 그동안 부모님에게 식사를 대접한 적은 있어도 직접 음식을 만들어 드린 적은 없었던 만큼, 이번 생일상에 더욱 특별한 의미를 담았다.

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아내 장윤정 역시 남편의 요리 도전을 적극적으로 응원했다. 장윤정은 시어머니가 도경완의 요리학원 등록을 달가워하지 않았던 일화를 공개했다.

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장윤정은 "처음에 어머님이 자기가 요리학원 다닌다고 하실 때 너무 싫어하셨다. 나한테 '경완이가 일이 그렇게 없니. 요즘 많이 한가니?'라고 하셨다. '집에서 요리라는 걸 안 해본 애다'라고 하셨다"고 전했다.

그러면서 남편에게 이번 기회에 실력을 제대로 보여주라고 격려했다. 장윤정은 "보여드려라. 생신이니까 멋지게. 자식이 요리해주면 얼마나 감동이겠냐. 나는 하영이가 수박만 썰어줘도 눈물 날 것 같다"고 덧붙여 웃음과 공감을 자아냈다.