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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 하정우가 차정원과의 결혼을 앞두고 반려견을 떠나보낸 안타까운 소식을 전했다.

하정우는 19일 자신의 SNS에 "땡칠이 고마워 좋은데 가서 맛있는 거 많이 먹고 또 만나자"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 하정우의 반려견 땡칠이의 생전 모습이 담겼다. 땡칠이는 흰색과 검은색 털이 어우러진 귀여운 외모로 눈길을 끌었다. 침대 위에 앉아 카메라를 바라보거나 하정우의 품에 안겨 있는 모습 등 함께했던 소중한 일상이 사진에 담겼다.

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특히 하정우가 땡칠이를 품에 꼭 안고 있는 사진에서는 반려견을 향한 남다른 애정이 고스란히 전해졌다.

하정우는 무지개다리를 건넌 땡칠이를 향해 "좋은 데 가서 맛있는 거 많이 먹고 또 만나자"라며 마지막 인사를 건넸다. 짧지만 애틋한 작별 인사가 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

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게시물을 접한 누리꾼들도 "땡칠이 긴 시간 오빠 옆에 있어줘서 고마워요", "강아지별에서는 아프지 말고 행복해야 해", "땡칠아 사랑해", "좋은 곳 가서 친구들이랑 행복하게 놀아" 등의 댓글을 남기며 애도를 표했다.

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특히 하정우는 오는 12월 13일 배우 차정원과 결혼식을 앞두고 있어 더욱 안타까움을 자아낸다. 인생의 새로운 출발을 불과 24일 앞두고 오랜 시간 함께한 반려견과 작별하게 된 것이다.

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한편 하정우는 11세 연하 배우 차정원과 약 6년간의 열애 끝에 오는 12월 13일 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 양측 소속사는 지난 10월 14일 두 사람의 결혼을 공식 발표했으며, 예식은 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

1978년생인 하정우와 1989년생인 차정원은 2020년 무렵 연예계 동료로 인연을 맺어 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 두 사람은 지난 2월 열애 사실을 공식 인정한 뒤 공개 연애를 이어왔다.

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olzllovely@sportschosun.com