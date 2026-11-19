Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 음악평론가 임진모가 5년 전 세상을 떠난 아들을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

19일 방송된 MBN '특종세상'에는 임진모가 출연했다.

임진모는 가족사진 속 아들을 가리키며 "세상을 떠났다"라고 말했다. 임진모의 아들은 26세 때 돌연 악성 뇌종양 진단을 받고 6년 7개월간 투병했으나, 32세의 나이로 세상을 떠났다.

Advertisement

이어 자신의 손목에 찬 시계를 가리키며 "아들의 시계다. 원래 시계를 안 차는데 이건 절대 잃어버리면 안 된다"라며 아들이 신었던 신발도 보여줬다. 그는 "아들의 신발을 계속 잘 닦아서 보관 중이다", "이 신발을 그렇게 좋아했다", "세상을 떠나기 전 마지막으로 산 신발인데 제가 자주 신는다"라며 애틋함을 드러냈다.

임진모는 "아들이 방사선 치료를 한 후 의사가 '왜 효과가 없지?'라고 하더라. 종양을 다 못 잡은 거다. 종양 두 개가 떨어져 있어서 잡기 어려웠던 것 같다. 이후 아들은 중환자실로 옮겨졌고 악화되며 3일이 되지 않아 눈을 감았다"라며 투병 당시를 떠올렸다. 이어 "아들이 눈 감을 때 저도 죽었다. 자기 자식이 부모 앞에서 눈을 감았다고 생각해 보라"라며 다시금 비통해했다.

Advertisement

그는 아침에 아들의 유품을 몸에 두르고 출근했다. 아들의 양말도 신으며 "죽기 얼마 전 겨울에 산 거다. 아들이 마지막에 신은 양말이다. 두 켤레 남았다. 너무 해져서 아주 중요한 날에 '현준아 도와줘'라는 마음으로 이 양말을 신는다"라며 부적처럼 지니고 다닌다고 했다.

Advertisement

아들이 잠든 봉안당으로 향한 그는 "추모 공원에 유골함이 있는 것보다 집에 가까이 두고 싶다. 제게 제일 중요한 건 아들과 함께 있다는 생각"라며 아들의 유골함을 집으로 옮기고 싶다는 속마음을 꺼냈다.

Advertisement

임진모는 먼저 딸에게 "유골함을 가지고 오고 싶다"라고 털어놨고, 딸은 "마음은 이해하는데 집으로 가지고 오는 건 아닌 것 같다. 맨날 그 집에서 오빠만 추억하면서 살 거냐. 그렇게 유골함까지 끌어안고 지내면 누가 좋아하나. 손녀가 아빠 자식이라고 생각하고 행복하게 지내면 된다. 오빠도 하늘에서 행복하게 지내고 있을 텐데"라며 설득했다.

임진모는 다시 봉안당을 찾아 "우리 걱정하지 말고 제발 거기에서는 아프지 말아"라며 결국 참았던 눈물을 쏟으며 마음을 다잡았다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com