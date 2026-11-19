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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 조혜련이 남편과의 뜨거운 재혼 생활을 공개해 웃음을 안겼다.

19일 유튜브 채널 '미선임파서블'에는 '입맞춤하다가 안방으로 들어오게 된 썰... | 미선이네 EP2. 이경실 & 조혜련'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 코미디언 이경실과 조혜련이 게스트로 출연해 재혼 생활과 부부 사이의 애정 표현 등 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 박미선은 두 사람에게 "재혼한 지 10년 넘었는데 권태기 안 오냐"고 물었다.

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이에 이경실은 "자랑하려고 하는 게 아니라 권태기가 아직 없다"며 남편과 여전히 좋은 관계를 유지하고 있다고 밝혔다. 이어 "내가 한 번 실패를 해보지 않았냐. 실패해 본 사람은 '내가 그때 그런 게 나한테는 부족했었어' 이런 걸 생각하고 행동한다. 노력하는 것"이라고 설명했다.

이경실은 평소 남편과의 애정 표현도 남다르다고 전했다. 그는 "나는 나갈 때 남편이 나온다. 그럼 나는 엘리베이터 누르면서 꼭 입맞추고 나간다. 계속 맞춘다"며 변함없는 애정을 과시했다.

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이를 듣던 조혜련은 자신만의 남편과의 스킨십 방식을 공개해 현장을 웃음바다로 만들었다. 그는 "나는 바쁠 때 입 안 맞춘다. 길어질 수가 있다. 끝내야 되는데 뭐가 들어올 수 있다"고 말해 남다른 부부 금슬을 짐작하게 했다.

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박미선이 "남편이 어리잖아"라고 농담을 건네자 조혜련은 "안방으로 들어온다. 불이 붙는다. 쪽이 안된다"라고 답해 폭소를 자아냈다.

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한편 조혜련은 1998년 비연예인과 결혼, 슬하에 딸과 아들을 뒀으나 2012년 이혼했다. 이후 2014년 두 살 연하의 비연예인과 재혼했다.