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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 조세호가 방송 활동 중단 이후 새롭게 시작한 유튜브에서 뜨거운 관심을 받으며 본격적인 활동 재개에 나섰다.

19일 조세호의 유튜브 채널 '모르는데 어떻게 가요'에는 시청자들의 사연을 받아 직접 현장을 방문하는 첫 번째 본격 콘텐츠가 공개됐다.

이날 조세호는 "어제 프롤로그 영상을 공개하고 긴장도 하고 설레기도 하면서 밤을 보냈다"며 시청자들이 보내온 사연을 확인하기 시작했다.

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제작진에게 몇 통의 사연이 도착했는지 묻던 조세호는 "370통 왔다"는 대답에 깜짝 놀랐다. 그는 "어제 오후 6시에 영상을 올렸고 지금이 오후 2시 13분이니까 아직 24시간도 안 됐다"며 놀라워했다.

특히 사연을 확인하던 중 신청 건수가 한 통 줄어들자 "누가 보내고 취소했나 보다. 잘못 보냈다 싶었나 보다"라고 농담해 웃음을 안겼다.

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사연도 각양각색이었다. 내년 10월 결혼하는 언니의 결혼식에서 함께 축가를 불러 달라는 요청부터 어린이집에서 만난 엄마들의 특별한 모임에 참석해 달라는 사연까지 이어졌다.

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내년 결혼식 초대장을 받은 조세호는 "우선 진심으로 축하드린다"면서도 "그때까지 우리 채널이 있을 수 있을지"라고 셀프 디스를 해 웃음을 자아냈다.

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이날 조세호는 돌잔치 사회를 맡은 데 이어 또 다른 신청자의 집을 방문하고, 저녁에는 인천의 한 테니스장에서 복식 경기에 참여하는 등 하루 동안 세 건의 일정을 소화했다.

특히 조세호는 "환영해 주시고 응원해 주시는 분들도 계시지만 아직은 시기상조 아니냐고 쓴소리해 주시는 분들도 많았다"며 "그래서 더 잘하고 싶다는 생각이 들었다. 다른 것보다 그냥 열심히 해야겠다"고 털어놨다.

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이어 "여러분들이 불러주시면 열심히 달려가겠다"며 새로운 출발에 대한 의지를 드러냈다.

한편 조세호는 지난해 12월 조직폭력배로 지목된 인물과의 친분 및 금품 수수 의혹에 휩싸였다. 당시 조세호 측은 단순한 지인 관계일 뿐 금품을 받거나 사업적으로 연루됐다는 의혹은 사실이 아니라고 부인했다. 다만 논란이 확산하자 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', KBS2 '1박 2일'에서 자진 하차하며 방송 활동을 축소했다.

이후 넷플릭스 예능 '도라이버'에는 출연을 이어갔으며, 최근에는 '유 퀴즈 온 더 블럭' 초창기 제작진과 손잡고 유튜브를 통해 새로운 활동에 나섰다. 지난 5일 공개한 첫 영상에서는 과거 논란에 대해 재차 사과하며 "인간관계에서 더 책임감 있고 신중하게 행동하겠다"고 밝힌 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com