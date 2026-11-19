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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 신화 전진이 아내 류이서의 생일을 맞아 애틋한 마음을 담은 손편지를 전했다.

19일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '류이서 위해 작정하고 역대급 7첩 반상 차린 전진'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 전진은 생일을 맞은 류이서를 위해 직접 정성스러운 7첩 반상을 준비했다. 여기에 아내를 위한 손편지까지 작성하며 특별한 생일을 선물했다. 생일 축하 노래를 불러준 전진은 류이서에게 편지를 건넸고, 류이서는 남편의 마음이 담긴 편지를 천천히 읽어 내려갔다.

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편지에는 아내를 향한 전진의 애틋한 마음이 고스란히 담겼다. 전진은 "사랑하는 여보. 오랜만에 쓰는 편지네요. 우선 고생했다고 얘기하고 싶어요. 시험관 하느라"라며 그동안 힘든 시간을 견뎌온 아내를 위로했다.

이어 "힘든 일은 지나갔으니 앞으로는 행복한 일만 가득할 거예요. 앞으로 더욱 내가 옆에서 뭐든 최선을 다할 테니 걱정 마요. 진심으로 생일 축하하고 사랑해요 여보"라고 덧붙였다. 아내의 아픔을 함께 견뎌온 남편의 진심 어린 응원과 사랑이 전해졌다.

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편지를 다 읽은 류이서 역시 남편에게 고마운 마음을 표현했다. 그는 "오빠가 생일 때마다 편지를 써줬다. 나는 편지를 좋아한다. 그래서 오빠가 '뭐 해줄까' 할 때 편지 써달라고 했었다"라고 말했다.

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한편 1980년생인 전진은 2020년 3살 연하인 류이서와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 알콩달콩한 신혼 생활을 공개하며 많은 사랑을 받았다.

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올해 4월에는 시험관 시술을 통해 2세를 준비하고 있다는 소식을 전해 축하를 받았다. 하지만 지난달 16일 유튜브를 통해 첫 배아 이식 후 임신에 성공했지만 임신 7주 차에 유산했다고 고백했다.

당시 류이서는 "잠깐이라도 찾아와 준 아기에게 정말 고맙다"고 전하며 아기를 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 류이서는 "남편이 옆에서 많이 혼자 마음고생했는데… 남편한테 너무 고맙다"고 말했다. 서로의 아픔을 나누며 곁을 지켜 온 부부의 모습이 안타까움을 더했다.