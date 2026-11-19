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[스포츠조선 이게은기자] 아내가 남편의 반대에도 모자이크 없는 출산 다큐멘터리 상영을 고집해 갈등을 빚었다.

19일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '이혼숙려캠프'에는 26기 한국인 아내와 캐나다인 남편이 출연했다.

아내는 자신의 출산 다큐를 상영하려고 했으나 남편의 반대에 부딪혀 무산됐다며, 남편을 원망했다. 아내는 "둘째를 자연주의 출산으로 낳았다. 다큐 영화를 찍는 감독님을 섭외해서 촬영했다. 모자이크 없이 리얼한 영상을 상영하고 싶었다. 근데 상영회 전날 남편이 불시에 귀국했고, 주요 부위 모자이크를 해야 한다고 해서 취소했다. 남편이 일을 망친 것 같다"라고 하소연했다.

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이후 아내는 남편의 의사를 무시한 채 독단적으로 재상영을 진행하려고 했다. 서장훈은 "취소됐는데 또 하겠다고 고집부리는 거냐. 저 같으면 하루도 못 산다"라며 경악했다.

아내가 모자이크 없이 상영하려는 이유는 이랬다. 그는 "출산 당시 회음부를 절개하지 않았는데 그래도 아이가 알아서 몸을 틀며 나온다. 이 장면을 보여주고 싶다. 아무도 안 보여주기 때문"이라고 말했다.

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아내는 결과적으로 극장 주인이 상영회를 취소한 것임에도 남편에게 "취소에 영향을 줬다"라며 계속 화를 냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com