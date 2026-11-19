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[스포츠조선 이지현 기자] 법학적성시험(LEET·리트) 전 영역 만점자로 화제를 모았던 이진우씨(32)가 숨진 가운데, 그의 성적에 의문을 제기했던 리트 강사 노형석씨가 눈물의 심경 고백에 이어 추모글을 남겼다.

19일 노형석씨는 자신의 SNS에 "진우님, 한 번 더 깊이 생각하고 행동하지 못한 제가 잘못했습니다"라며 고개를 숙였다.

이어 "명복을 빕니다. 평생 무겁게 미안한 마음 잊지 않겠습니다"라고 덧붙이며 고인을 애도했다.

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앞서 이날 서울 강남구 역삼동 IDA입시연구소에서는 이씨의 수능 국어 영역 실력을 확인하기 위한 공개 검증 행사가 예정돼 있었다. 그러나 이씨가 약속된 시간에 모습을 드러내지 않으면서 행사는 결국 취소됐다.

당시 현장을 찾았던 노씨는 이씨의 성적에 의문을 품게 된 배경을 설명하며 복잡한 심경을 드러냈다. 특히 노씨는 공개 검증을 위해 시험지부터 필기구, 의류까지 직접 준비했다고 밝혔다.

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그는 "시험지도 내가 바꾸고 옷도 내가 사 오고 필기구도 내가 사 오겠다고 했다"며 "좋은 거 입고 편안하게 풀라고 속옷도 제가 못 사 입는 룰루레몬에 가서 4만원짜리 팬티도 하나 사 왔다. 와서 아무것도 불편함 없이 편안하게 하라는 것이었다"고 설명했다.

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이씨의 만점 소식을 처음 접했을 당시에는 오히려 부러움을 느꼈다고도 털어놨다. 노씨는 "그분을 봤을 때 맨 처음에는 부러움이었다. 제가 하고 있는 일에서 큰 성과를 낸 사람이니까"라며 "크게 관심이 없었다가 어느 순간 시험지를 우연히 보게 됐다"고 말했다.

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그러면서 "마지막에 표시한 결과와 중간에 거쳐 간 사고 과정이 엿보였다. 저는 연결이 안 됐다"며 의혹을 제기하게 된 이유를 밝혔다.

이후 이씨가 출연한 영상과 인터뷰 등을 찾아봤다는 노씨는 "그 사람의 이야기 과정과 입시에서의 결과가 납득이 안 됐다. 그 과정이 너무 가볍게 느껴졌다"고 설명했다.

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특히 자신의 직업과 수험생들의 노력을 언급하던 중에는 감정이 북받친 듯 눈물을 보이기도 했다. 노씨는 "제가 생각하는 본질은 올바른 방향으로 충분한 시간 동안 꽤 힘들게 공부하는 것"이라며 "천재라면 천재가 제가 하는 일을 우롱하는 느낌이었고, 거짓말이라면 거짓말쟁이가 제 일을 우롱하는 느낌이었다"고 말했다. 이어 "이러나저러나 너무 크게 속상했다"며 눈시울을 붉혔다.

이처럼 공개 검증 현장에서 자신의 의문을 설명했던 노씨는 이후 이씨의 사망 소식이 전해지자 SNS를 통해 사과와 애도의 뜻을 전했다.

한편 노씨는 대원외고와 고려대 법학과를 졸업하고 아주대 법학전문대학원에 진학한 인물이다. 2013학년도부터 2025학년도까지 총 10차례 리트 시험에 응시했으며, 2016학년도 시험에서는 언어이해 영역 만점을 기록한 것으로 알려졌다.

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이씨는 리트 전 영역 만점자로 주목받았으나 이후 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 의혹이 제기되면서 논란에 휩싸였다. 다만 해당 의혹이 사실로 확인된 것은 아니다. 이씨는 공개 검증이 예정됐던 19일 숨진 채 발견됐다.

olzllovely@sportschosun.com