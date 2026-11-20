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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 장나라가 전성기 시절을 떠올렸다.

19일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에는 드라마 '굿파트너2'로 돌아오는 장나라와 지승현, 극 중 두 사람의 딸로 활약한 배우 유나가 출연했다.

이날 방송에서는 장나라의 화려했던 전성기 시절이 화두에 올랐다. 2002년 가수와 배우 활동을 모두 성공적으로 이끌며 최고의 인기를 누렸던 장나라는 당시 3년 동안 무려 30편의 광고를 촬영했다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이를 들은 지승현은 "21살 때 겪은 톱스타의 삶은 체력적으로 힘들었을 것 같다"고 물었다. 이에 장나라는 "그냥 바쁜 연예인이었다"고 담담하게 답했다. 이어 "잠이 모자랐다. 당시는 너무 감사한데 구체적으로 기억이 잘 안 난다. 모든 일이 몽중에 흘러간 느낌이다"라며 쉴 틈 없이 바빴던 당시를 떠올렸다.

바쁜 활동만큼 건강에도 적신호가 켜졌었다고. 지승현이 건강 상태를 묻자 장나라는 "많이 안 좋았다. 술도 안 먹는데 간도 안 좋았다. 병원에 반년쯤 다니니까 좀 나아졌다. 그러니까 건강해야 된다"고 털어놨다.

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이후 꾸준히 건강 관리에 신경 쓰고 있다는 장나라는 자신만의 영양제 섭취 루틴도 공개했다. 그는 "영양제도 너무 많이 먹으면 간에 안 좋을 수 있다고 해서 오메가3나 비타민 종류는 일주일에 5번 정도만 먹는다. 코엔자임 Q10이나 NMN은 일주일에 2~3일만 먹는다"고 설명했다. 무조건 많은 영양제를 챙기기보다는 섭취량과 주기를 조절하며 관리하고 있다는 것.

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이때 장나라는 갑자기 주변을 두리번거리더니 자리를 떠 궁금증을 자아냈다. 잠시 후 그가 들고 나타난 것은 마치 사약 한 사발을 연상케 하는 음료였다. 이를 본 지승현은 과거 드라마 '굿파트너'에서 악역 남편을 연기했던 설정을 떠올린 듯 "사약인 것 같은데"라고 반응해 웃음을 안겼다.

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장나라가 가져온 음료의 정체는 다름 아닌 블루베리즙이었다. 블루베리즙 역시 장나라가 평소 꾸준히 챙겨 먹는 건강 관리 아이템이었다. 그는 "100% 내가 산 건데, 너무 좋다. 그냥 되게 오랫동안 나한테 나은 게 블루베리더라. 갖고 다니기 힘들 때는 스틱으로 된 것도 있어서 그걸 사서 먹는다"라고 소개했다.

그러던 장나라는 자신의 설명을 듣다가 문득 웃음을 터뜨렸다. 그는 "나 지금 되게 '방판'(방문 판매) 같지 않았나?"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 건강 관리 비결을 열심히 소개하다 자신도 모르게 제품 홍보처럼 이야기한 사실을 깨달은 것.

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화려한 전성기 시절부터 현재까지 꾸준히 자신을 관리해 온 장나라의 일상과 솔직한 입담이 시청자들에게 색다른 재미를 선사했다.

한편 장나라의 누적 기부액은 200억 이상으로 알려졌다. 이러한 공을 인정 받아 장나라는 지난해 '제10회 금융의 날' 기념식에서 대통령 표창을 받았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com