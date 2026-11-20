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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 빅뱅(BIGBANG)이 약 3개월 만에 신곡을 발표하며 팬들을 깜짝 놀라게 했다.

20일 빅뱅 공식 SNS에는 별다른 설명 없이 "2026.11.20. 2PM (KST)"라는 문구와 함께 여러 장의 티저 이미지가 공개됐다. 게시물에는 '#BIGBANG', '#DigitalSingle'이라는 해시태그가 달려 새 디지털 싱글 발매를 예고했다.

공개된 사진에는 빅뱅 로고와 함께 멤버들의 모습으로 추정되는 흑백 이미지가 담겼다. 얼굴을 드러내지 않은 채 손가락을 치켜든 모습부터 독특한 의상을 입은 실루엣, 긴 머리를 늘어뜨린 뒷모습 등이 차례로 공개돼 눈길을 끌었다.

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특히 멤버들의 정체를 직접적으로 드러내지 않은 감각적인 티저가 팬들의 호기심을 자극했다. 게시물을 접한 글로벌 팬들은 "기다릴 수 없다", "또 다른 히트곡이 나온다", "갑자기 이런 선물을 주다니" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.

이번 신곡은 지난 8월 19일 발매한 디지털 싱글 'BiiiG' 이후 약 3개월 만이다.

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빅뱅은 올해 데뷔 20주년을 맞아 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난 8월 발표한 'BiiiG'은 2022년 4월 '봄여름가을겨울(Still Life)' 이후 약 4년 4개월 만에 선보인 완전체 신곡으로, 발매 직후 국내 주요 음원 차트 정상에 오르며 여전한 저력을 입증했다.

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특히 지드래곤, 태양, 대성 3인 체제로 활동을 이어가고 있는 빅뱅은 데뷔 20주년을 기념한 대규모 월드투어까지 진행하며 글로벌 팬들과 만나고 있다.

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이런 가운데 불과 3개월 만에 또 다른 디지털 싱글 발매를 예고하면서 신곡의 콘셉트와 음악적 변화에도 관심이 쏠린다.

한편 빅뱅은 2006년 데뷔해 '거짓말', '마지막 인사', '하루하루', '판타스틱 베이비', '뱅뱅뱅' 등 수많은 히트곡을 탄생시켰다. 올해 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅이 새롭게 선보일 음악에 기대가 모이고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com