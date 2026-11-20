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[스포츠조선 김소희 기자] 윤남노 셰프가 여전히 반지하 월세살이를 이어가는 근황을 공개하며 아쉬움을 드러냈다.

19일 윤남노는 자신의 SNS에 "반지하는 언제 탈출할 것인가"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 윤남노의 집으로 추정되는 공간의 천장이 담겼다. 최근 서울 압구정에 식당을 오픈하며 사업가로도 변신한 그지만, 아직 주거 환경에는 큰 변화가 없는 모습이다. 식당 운영을 위해 적지 않은 비용을 투자한 만큼 현실적인 경제적 부담도 이어지고 있는 것으로 보인다.

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앞서 윤남노는 지난 6월 방송된 MBC 예능프로그램 '전지적 참견 시점'에서 압구정에 식당을 개업하기 위해 6억 원을 대출받았다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 "제 월급은 없다. 대출 이자가 나가니까"라고 털어놓으며 사업 운영에 따른 현실적인 고충을 전했다.

뿐만 아니라 한남동 40억 원대 주택으로 이사했다는 소문에 대해서도 직접 해명했다. 당시 윤남노는 "제가 40억을 벌었다고 소문이 났더라. 절대 아니다. (이사를 갔지만) 동네 그대로, 여기도 지하다. 심지어 관리비 포함 월세 55만 원이다. 낭설이다"라고 강조했다.

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식당 개업 이후에도 검소한 주거 생활을 이어가고 있는 윤남노. 반지하를 벗어나고 싶다는 솔직한 바람을 드러내며 눈길을 끌었다.