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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 조혜련이 훌쩍 성장한 자녀들의 근황을 공개하며 뿌듯함을 드러냈다.

19일 유튜브 채널 '미선임파서블'에는 '입맞춤하다가 안방으로 들어오게 된 썰... | 미선이네 EP2. 이경실 & 조혜련'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 코미디언 이경실과 조혜련이 게스트로 출연해 재혼 생활부터 자녀들의 근황까지 다양한 이야기를 나눴다.

이날 조혜련은 아들 우주 군과 딸 윤아 양의 근황을 전했다. 먼저 아들에 대해 "우주는 지금 시드니에 있는데 12월에 미국 간다. 이번에 영어시험 봤는데 합격했다. 그래서 우주는 아예 미국으로 갈 것 같다"고 밝혔다.

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딸 윤아의 근황도 전했다. 조혜련은 "윤아는 지금도 대학교 4학년 다니고 있다. 미국 갔다 와서 한국 오면서 경제적으로 독립하겠다고 하더라. 우리에게 단 1원도 받지 않고 과외하면서 학비 다 벌고 있다"고 자랑스러워했다.

이를 들은 박미선은 "윤아가 천재지 않았냐. 공부 잘했다"며 "기특하다. 내가 보기엔 애들이 잘된 것도 남편이 잘 잡아준 것 같다"고 칭찬했다. 자녀들이 바르게 성장할 수 있도록 곁에서 든든한 버팀목이 되어준 조혜련의 남편에게도 고마움을 전한 것.

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이어 박미선은 아이들이 현재 조혜련의 남편을 아빠라고 부르는지 물었다. 이에 조혜련은 "우주가 아빠라고 한다. 특히 돈이 필요할 땐 더 '아빠~ 제발 부탁해'라고 한다. 애들이 살아가는 방법을 안다"고 답해 웃음을 자아냈다. 자연스럽게 새아버지와 친밀한 관계를 형성한 자녀들의 모습도 엿볼 수 있었다.

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이경실 역시 조혜련의 재혼 생활을 언급하며 "혜련이는 재혼을 정말 잘했다"고 말해 훈훈함을 더했다.

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앞서 조혜련은 지난 7월 이성미의 유튜브 채널에 출연해 딸 윤아의 학업과 진로에 얽힌 사연을 공개한 바 있다. 당시 조혜련은 "윤아는 한국에서 명문고등학교를 다니다가 자퇴했다"며 "경쟁 속에서 허덕이며 사는 게 너무 힘들고 '과연 삶이 행복한가'를 계속 고민했다"고 밝혔다.

이어 "그래서 결국 '네가 진짜 결정해라'라고 했지만, 부모 입장에서는 나 역시 너무 힘들었다"고 당시의 복잡했던 심경을 털어놨다.

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자퇴 후 윤아는 국제학교에 진학해 미국 유학길에 올랐지만, 코로나19 팬데믹으로 한국에 돌아오게 됐다. 이후 편입시험을 준비해 한국외국어대학교에 진학했다. 조혜련은 당시에도 "학교에 다니면서 독립해 자취를 하고, 과외도 하며 스스로 생활비를 벌고 있다"고 밝혀 딸을 향한 대견한 마음을 드러냈다.

한편 조혜련은 1998년 비연예인과 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 2012년 이혼했다. 이후 2014년 두 살 연하의 비연예인과 재혼했으며, 현재 방송과 연극, 유튜브 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com