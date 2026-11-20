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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 유재석이 약 198억 원에 전액 현금으로 매입한 서울 강남구 논현동 부지에 신축한 건물이 완공돼 외관이 공개됐다.

최근 부동산 전문 유튜브 채널 '빌딩탭'에는 유재석 소유의 논현동 신축 건물을 소개하는 영상이 공개됐다.

영상에는 공사를 마치고 모습을 드러낸 건물의 외관이 담겼다. 베이지색 외벽에 독특한 입체 패턴을 적용한 현대적인 디자인이 눈길을 끌었다. 건물 하부에는 벽돌을 층층이 쌓은 듯한 외장재를 사용했으며, 상층부는 반듯한 직선 구조와 돌출된 형태로 세련된 분위기를 자아냈다.

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특히 유재석은 서로 붙어 있는 두 필지를 매입해 하나의 건물로 신축한 것으로 알려졌다. 두 필지가 각각 다른 방향의 도로와 접해 있어 건물 앞뒤 양쪽에서 접근할 수 있다는 점도 특징이다.

또한 경사진 도로의 지형을 활용해 서류상 지하층으로 분류되는 일부 공간이 외부에서는 지상층처럼 보이도록 설계한 점도 눈길을 끌었다.

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해당 건물은 지하철 7호선 학동역에서 도보 약 5분 거리에 위치한 것으로 전해졌다.

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앞서 유재석은 2023년 서울 강남구 논현동에 위치한 토지와 인접한 다세대주택을 각각 116억 원과 82억 원에 매입했다. 두 부동산의 매입 금액만 총 198억 원에 달한다.

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당시 유재석은 약 298.5㎡(90.3평) 규모의 토지와 275.2㎡(83.2평) 규모의 다세대주택 부지를 사들였다. 매입 당시 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금으로 매입한 것으로 알려지면서 화제를 모았다.

이후 기존 다세대주택을 철거하고 본격적인 신축 공사에 착수했다. 건물은 지하 3층부터 지상 4층 규모로, 사무실과 일반음식점, 사진관, 주차장 등이 들어설 수 있도록 계획된 것으로 전해졌다.

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특히 이번 신축 건물은 유재석의 소속사 안테나 사옥과 인접해 있다는 점에서 더욱 관심을 모으고 있다.

기존 안테나 사옥은 가수 겸 프로듀서 유희열이 소유한 건물이다. 앞서 2025년 비즈한국 보도에 따르면 안테나는 유희열에게 연간 4억 4400만 원의 임차료를 지급하고 있으며, 임대보증금은 21억 원으로 알려졌다.

기존 안테나 사옥은 지하 2층~지상 3층, 연면적 약 837㎡ 규모로, 유재석이 신축한 건물은 이보다 약 두 배 큰 규모다.

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이에 따라 유재석의 신축 건물이 향후 안테나의 새로운 사옥이나 업무 공간으로 활용되는 것 아니냐는 관측도 나오고 있다. 다만 실제 사옥 이전 여부나 건물의 구체적인 활용 계획은 공식적으로 확인되지 않았다.

한편 유재석은 2023년 6월 약 31억 원을 투자해 안테나 지분 20.7%를 인수하며 3대 주주에 올랐다. 당시 유희열 역시 안테나 지분 21.4%를 매입해 2대 주주가 됐다.

유재석은 이와 별개로 서울 강남구 논현동의 고급 주거시설 브라이튼 N40 펜트하우스를 약 86억 6570만 원에 매입한 사실도 알려져 화제를 모은 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com