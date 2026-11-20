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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 양상국이 과거 유럽 축구 관람에 전 재산 3000만 원을 쏟아부었다고 고백했다.

19일 방송된 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대'에는 양상국이 게스트로 출연해 서인영과 다양한 이야기를 나눴다.

이날 양상국은 유럽 축구 관람에 약 3000만 원을 투자하고, 강남 타워팰리스 테니스장에서 운동을 즐기는 데다 현대자동차 레이싱팀에서 10년째 활동 중인 '럭셔리 스포츠맨'으로 소개됐다.

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화려한 이력에 서인영은 "돈이 좀 있나 보다", "재벌인가 본데"라며 놀라움을 드러냈다. 그러나 양상국은 "좀 과장이 많이 들어간 것 같다"며 "가짜가 없기는 한데 거의 가짜 같은 인생"이라고 너스레를 떨었다.

특히 유럽 축구 관람에 3000만 원을 사용했다는 소개에 대해서는 "실제로 쓰기는 썼다. 그런데 그걸 쓰고 돈이 남아 있어야 하는데 안 남아 있었다"고 털어놨다.

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이에 서인영이 "전 재산을 다 터신 거냐"고 묻자 양상국은 "그때 당시에는 전 재산을 털었다. 유럽 축구에 미쳐 있었기 때문"이라고 답해 놀라움을 안겼다.

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강남 타워팰리스 테니스장을 이용한다는 소개에도 반전이 있었다. 양상국은 "거기서 테니스를 치기는 한다. 그런데 30분에 5만 원이다"라며 "제가 타워팰리스에 살고 이런 건 아니다"라고 해명해 웃음을 자아냈다.

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반면 카레이싱 선수 경력은 사실이었다. 양상국은 현대자동차 레이싱팀에서 10년째 활동하고 있다며 "처음으로 세미프로 리그에 참가했는데 우승까지 하게 됐다"고 밝혀 축하를 받았다.

양상국은 자신의 실제 성격에 대해서도 반전 고백을 했다. 그는 외향적인 이미지와 달리 "원래는 에겐남이다. 제가 극 I다. 완전 내성적이고 I가 95%"라고 밝혔다. 이어 "입금되면 테토인 척하는 거다"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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서인영과의 특별한 인연도 공개됐다. 두 사람은 과거 MBC 예능 '진짜 사나이' 해군 부사관 특집에 함께 출연한 사이였다. 서인영은 "원래 사람이 힘들 때 정든다"며 당시를 떠올렸고, 양상국 역시 반가움을 드러냈다.

한편 이날 방송에서는 최근 젊은 세대 사이에서 유행하는 다양한 액티비티도 소개됐다. 양상국은 카레이싱 도중 생리현상을 해결하기 어렵다는 이야기가 나오자 "경기 중에 차에서 일이 생기면 힘들다. 그래서 저는 경기 날 안 먹는다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

olzllovely@sportschosun.com