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[스포츠조선 이게은기자] 배우 류승룡이 가슴 아픈 가족사를 언급했다.

18일 '유튜브하지영' 유튜브 채널에는 류승룡이 지난 10월 제31회 부산국제영화제 '액터스 하우스'에 참석한 영상이 공개됐다.

이날 류승룡은 "'무빙' 속 장례식 장면은 어떻게 연기했나"라는 질문을 받았다. 그는 아내를 잃고 오열한 장면에 대해 "한동안 우는 장면을 너무 많이 촬영했다. 오열할 때는 감정의 최고치를 올리다 보니 표정이 똑같더라. 보기 버거워서 안 해야지 싶었는데 '무빙'이 들어왔는데, 오히려 그 장면 때문에 하게 됐다"라고 밝혔다.

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이어 "울음에 대한 레퍼런스가 있다. 친누나가 13년 전 먼저 하늘나라에 가셨다. 아버지는 제게 어마어마한 산 같은 분인데 딸을 잃고 우시는 모습이 딱 그랬다. 그게 어디서 온 장면이 아니라 아버지의 울음을 보고 (연기했다). 아버님이 그 (장례식장) 장면을 보시고 많이 우셨다고 했다"라고 덧붙였다.

한편 류승룡은 지난 5월 JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'로 제62회 백상예술대상 방송부문 대상을 수상하며 전성기를 이어가고 있다. 디즈니+ 드라마 '나미야 잡화점의 기적' 공개를 앞두고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com