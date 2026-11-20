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[스포츠조선 이게은기자] 배우 임예진이 66세에 처음 지하철을 탔다고 밝혔다.

19일 임예진의 유튜브 채널 '임예진 아이씨'에는 '임예진 인생 첫 지하철 환승 도전!ㅣ남대문 시장 숨은 보석 대공개ㅣ어르신교통카드 들고 우대석 앉기ㅣ사재끼는 엄마 좀 누가 말려주세요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

임예진은 이날 지하철을 타고 제작진과 남대문 시장으로 향했다. 그는 "지하철로 한 번에 못 간다고 하더라. 환승을 할 줄 모른다"라며 제작진의 도움을 받았다. 그는 불과 1년 전인 66세 때 처음 지하철을 타봤다면서 "환상적이었다. 가슴이 뛰고 신기했다. 나 자신이 너무 기특하기도 했다"라고 떠올렸다.

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그는 왜 갑자기 지하철이 타고 싶어졌냐는 질문에 "슬슬 홀로서기를 해야 될 때가 됐고, 일이 끝나고 너무 집에만 있어서 사람들이 어떻게 사는지 보고 싶었다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 임예진은 지난 1989년 최창욱 PD와 결혼했으며 슬하에 1녀를 두고 있다. 최근 유튜브 채널을 개설한 그는 억대 포르쉐 차를 공개하고 기획부동산에 사기를 당한 사실을 공개하는 등 꾸밈없는 모습으로 대중과 만나고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com