Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이규한이 예비신부 가수 솔비 덕분에 유튜버라는 꿈을 이뤘다며 기뻐했다.

18일 '솔비이즈백' 유튜브 채널에는 '솔비 규한, 10만 돌파 감사 인사 감사합니다'라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.

솔비는 "드디어 저희가 10만 구독자를 달성했다. 진심으로 감사하다. 제가 남편을 잘 만나서 10만 구독자를 달성하게 됐다. (이규한에게) 고맙다"라며 이규한에게 감사 인사를 전했다. 솔비의 유튜브 채널 구독자 수는 이규한과의 결혼 발표 이후 급증했으며, 이후 두 사람이 함께 출연하는 콘텐츠도 꾸준히 공개되고 있다.

Advertisement

이규한도 "저는 아내를 잘 만나서 드디어 유튜버라는 꿈을 이뤘다. 제가 더 감사하다"라며 솔비에게 인사해 훈훈함을 더했다.

솔비가 이규한에게 구독자 20만, 30만 명 공약도 정해달라고 하자, 이규한은 "제 채널이 아닌데요?"라면서도 "20만 명이 되면 속눈썹 펌을 하겠다"라고 선언했다.

Advertisement

솔비는 "(이규한의) 속눈썹에 대해 많이 말씀해주시더라. 구독자 20만 명이 되면 속눈썹 펌을 하고 이쑤시개를 얹는 공약을 해보겠다. 진심으로 축하해주시고 구독도 해주셔서 감사하다"라며 재차 감사 인사를 전했다.

Advertisement

한편 솔비와 이규한은 지난해 방송된 KBS Joy·KBS2 예능 '오래된 만남 추구' 시즌3를 통해 인연을 맺었으며 내년 4월 결혼식을 올린다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com