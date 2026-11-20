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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 신동엽이 이효리와 이경영의 술자리 영상에서 상당한 분량을 편집해야 했던 비화를 공개했다.

19일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에는 신동엽과 박영진이 게스트로 출연해 하지원과 술잔을 기울이며 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 신동엽은 자신이 진행하는 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'의 편집 기준에 대해 솔직하게 털어놨다.

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신동엽은 술에 취한 게스트들이 특정 장면을 빼달라고 요청하는 경우가 있다며 "그렇게 편집 분량이 많지는 않다. 술 많이 취한 분들이 좀 빼달라고 할 때만 빼준다"고 설명했다.

그러면서 배우 이경영이 출연했던 방송을 언급했다. 신동엽은 "예전에 이경영 선생님 나왔을 때도 그거 때문에 좀 줄였다. 그때는 초창기라 20몇 분 나갔을 것"이라고 회상했다.

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이어 "2시간 반 정도 마셨는데 너무 억울하다. 너무 재밌는데 쓸 수가 없다"며 아쉬움을 드러냈다.

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신동엽은 당시 영상이 공개된 뒤 높은 조회수를 기록했다고 언급하면서도 미공개 분량에 대해서는 "디렉터스 컷으로도 쓸 수가 없다"고 강조했다.

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특히 화제는 이효리의 출연분으로 이어졌다. 신동엽은 "'짠한형' 1회 게스트가 효리였다"며 "효리가 신이 났는지 (영상을) 낼 수가 없다"고 밝혀 궁금증을 자아냈다.

이어 "만약 이경영, 이효리 둘 중 하나를 무조건 내보내야 한다면 차라리 이경영 게 낫다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이를 들은 박영진은 "효리 누나 무슨 삶을 사신 거예요"라고 반응하며 놀라움을 감추지 못했다.

신동엽은 당시 촬영 분위기에 대해 "카메라 신경 쓰지 말고 우리 오랜만에 회포 푼다는 생각이었다"고 설명했다. 오랜 인연을 가진 이효리와 편안하게 술잔을 기울이다 보니 방송에 담기 어려운 이야기까지 오갔다는 취지였다. 다만 신동엽은 실제 편집된 대화의 구체적인 내용까지 공개하지는 않았다.

한편 신동엽은 2023년 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'을 개설해 연예계 동료들과 술을 마시며 솔직한 이야기를 나누는 토크 콘텐츠를 선보이고 있다. 이효리는 채널 첫 게스트로 출연해 화제를 모았다. 특히 영상은 올해 4월 기준 조회수 971만 회를 기록하며 채널 최고 조회수 영상에 이름을 올렸다.

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olzllovely@sportschosun.com