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[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 에픽하이가 YG엔터테인먼트 신사옥 앞에서 자신들의 공을 내세우며 빅뱅까지 소환하는 거침없는 농담으로 웃음을 안겼다.

에픽하이는 지난 19일 공식 유튜브 채널을 통해 '남자 셋의 한강 피크닉'을 공개했다. 가을 분위기에 맞춰 한껏 꾸미고 모인 세 사람은 서로의 옷차림을 놀리며 시작부터 웃음을 자아냈고, 한강에서 즐길 수 있는 가을 나들이 코스를 둘러봤다.

먼저 돗자리에 모여 앉은 에픽하이는 옛 기억을 꺼냈다. 특히 타블로는 과거 파티에서 투컷이 지금의 아내에게 어색하게 인사를 건넸지만 별다른 반응을 얻지 못했던 일을 떠올렸다. 당시 한껏 달아오른 파티에서 첫 곡부터 묵직한 힙합을 틀었다는 투컷은 "그날 40분 하다 쫓겨났다"고 자폭했다. 타블로는 "그때 개코가 나한테 와서 귓속말로 '앞으로 쟤 데리고 오지 마'라고 했다"고 덧붙여 웃음을 보탰다.

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피크닉을 마친 에픽하이는 편의점을 거쳐 선유도공원 산책로로 향했다. 주변을 관찰하는 '와칭' 놀이에 나선 세 사람은 서로의 모습을 구경하다가 짓궂은 한마디를 던지고, 즉석 상황극까지 펼치며 웃음을 이어갔다. 이후 오리배 선착장에 도착한 멤버들은 삼겹살을 파는 식당을 발견하자 곧장 야외 테이블에 자리를 잡았다.

이어 삼겹살을 구워 먹던 타블로는 YG 신사옥을 바라보며 "우리 셋 덕분에 지은 것"이라고 너스레를 떨었다. 그러자 투컷도 "빅뱅이 뭘 했냐. 우리가 다 했지"라고 거들었다. 그러나 타블로는 이내 "솔직히 지용이도 인정할걸. 에픽하이가 한 게 아무것도 없는 걸"이라고 말을 뒤집어 웃음을 안겼다.

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한강 맛집을 발견한 기쁨도 잠시, 세 사람은 영상이 공개되면 이곳에 줄이 생길까 벌써부터 걱정했다. 구독자 중 방탄소년단 팬덤 아미가 많아 해외 팬들에게까지 입소문이 날 수 있다는 것.

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이에 투컷은 "난 남준이가 올까 봐 더 걱정돼. 우리 다 따라다녀"라며 RM을 언급해 웃음을 더했다. 가을 피크닉으로 시작한 한강 나들이는 뜻밖의 삼겹살 한 끼와 세 사람의 농담으로 마무리 됐고, 에픽하이는 쉼 없이 농담을 주고받으며 오래된 친구다운 호흡을 보여줬다.

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한편, 에픽하이는 공식 유튜브 채널을 통해 다채로운 자체 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다. 오는 2027년 1월 22일부터 24일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트를 열고 관객들과 만날 예정이다.