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[스포츠조선 백지은 기자] K팝 아이돌이 해외 '업자'들의 만행으로부터 국내 팬들을 보호한 게 왜 잘못일까.

최근 온라인 커뮤니티에는 에이티즈 소속사 KQ엔터테인먼트 앞에서 펼쳐진 해외 팬들의 트럭 시위 사진이 공개됐다. 해외 팬들은 국내 선예매 날짜와 글로벌 팬클럽 선예매 날짜가 4일 차이나는 것은 차별이라며 근조화환까지 보냈다. 고인의 빈소에 보내는 근조화환을 살아있는 사람에게 보내는 것은 상식 밖의 일이다. 팬심을 빙자한 테러 그 이상도 이하도 아닌 것.

더욱이 에이티즈가 국내 팬클럽 선예매 절차를 밟은 게 특이한 일도 아니다. 이미 하이브 SM엔터테인먼트 JYP엔터테인먼트 등 대형 기획사 아이돌들은 일찌감치 국내 팬클럽과 해외 팬클럽의 티켓팅 날짜를 구분하고 있다.

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기획사 입장에서 이런 정책을 펼 수밖에 없는 이유도 명확하다. 최근 인천 인스파이어 아레나 등 국내 공연 티켓팅에서 중국 대만 등 해외 업자들이 매크로를 이용해 티켓을 싹쓸이 한 뒤 고액에 암표를 파는 일이 심각한 수준으로 늘어났기 때문이다. 자칫 잘못하면 국내 팬들은 공연을 볼 기회조차 박탈당할 수 있기 때문에 국내 팬들을 해외 암표 업자들의 범죄 행각으로부터 보호하기 위한 지극히 상식적인 조치다.

더욱이 모든 좌석을 국내 선예매에 다 오픈하는 것도 아니다. 회차별로 할당 좌석을 나누기 때문에 국내와 해외 예매 기회만 분리된다고 보는 것이 합당하다. 그런데 이러한 이해도 없이 섣부른 판단으로 근조화환을 보낸 일부 팬덤의 기행에 팬들의 우려도 커지고 있다.

에이티즈 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 발매 기념 기자간담회가 12일 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 열렸다. 에이티즈가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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무엇보다 에이티즈는 한국 가수다. 한국 가수가 한국 공연에서 한국 팬들을 챙기는 것이 왜 잘못된 일일까. 그렇다고 에이티즈가 해외 팬들에게 소홀했던 것도 아니다. 에이티즈는 평소 글로벌 에이티니(에이티즈 공식 팬클럽)에 대한 무한 사랑을 드러내왔던 팀이다. 앨범마다 팬들을 위한 팬송을 수록하고, 상을 받을 때마다 에이티니의 이름을 외쳤으며, 글로벌 월드투어로 전세계 팬들에게 직접 다가가고 있다. 그런 에이티즈를 향한 일부 팬들의 근거 없는 비난과 비뚤어진 주인 의식에 '진짜' 팬들의 우려도 커지고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com