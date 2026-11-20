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[스포츠조선 조윤선 기자] 김종민이 녹화 도중 돌연 사라져 모두를 의아하게 만든다.

오는 22일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 충청남도 공주시로 여행을 떠난 여섯 멤버의 '왕을 넘보는 남자들' 두 번째 이야기가 공개된다.

'왕', '양반', '머슴' 세 가지 신분으로 나뉘어 공주 여행을 이어가던 '1박 2일' 팀은 반란을 통해 기존 왕을 폐위시키고 새로운 왕이 될 수 있는 절호의 기회를 맞이한다. 왕위에 오른 맏형 김종민의 횡포에 시달리던 다른 멤버들은 개인의 욕심을 내려놓고 '타도 김종민'을 외치며 원팀으로 대동단결한다.

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반면 동생들의 반란 소식을 접하고 발등에 불이 떨어진 김종민은 멤버들의 눈을 피해 황급히 도주한다. 제한 시간 내에 멤버들에게 붙잡힌다면 꼼짝없이 신분이 강등되는 만큼 그는 입고 있던 곤룡포와 익선관까지 벗어던진 채 어디론가 몸을 숨긴다.

추격을 시작한 다섯 멤버는 각자의 수색 구역을 나눈 후 왕을 찾아 나선다. 그러나 입고 있던 옷만 남기고 사라진 김종민의 묘연한 행방에 멤버들의 작전은 난항을 겪고, 수색의 실마리가 좀처럼 잡히지 않자 문세윤은 "능구렁이 인간이야"라며 답답함을 표했다는 후문이다.

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연기처럼 홀연히 사라진 김종민의 행방은 오는 22일 저녁 6시 10분 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서 확인할 수 있다.