Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 장나라가 남편과 결혼 5년 차에도 신혼 같은 애정을 과시했다.

11월 19일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 다재다능 편셰프 지승현이 특별한 손님들을 초대해 사죄의 밥상을 대접했다. 그 주인공은 바로 지승현과 함께 SBS 드라마 '굿파트너'에서 호흡을 맞춘 장나라와 유나였다. 드라마에서 늘 으르렁대던 세 사람이 예능 '편스토랑'에서는 유쾌한 팀워크와 티키타카를 자랑해 목요일 저녁 안방을 웃음으로 가득 채웠다.

이날 장나라는 지승현의 초대를 받고 촬영 현장에 모습을 드러냈다. 그런데 정작 지승현은 없고 사과를 깎으라는 미션만 있었다. 영문은 모르지만 열심히 사과를 깎은 장나라. 그때 장나라를 근접 촬영하던 스태프가 갑자기 쓰러졌다. 쓰러진 스태프의 정체는 지승현. 장나라를 위한 지승현의 깜짝 카메라였다.

Advertisement

깜짝 카메라 성공 후 지승현은 장나라에게 거듭 "죄송합니다"라고 사과해 웃음을 줬다. 지승현은 '굿파트너'에서 아내 차은경(장나라 분)을 두고 불륜을 저지르는 남편으로 등장했다. 당시 지승현은 명품 불륜남(?) 연기로 화제를 모으며 대국민 사과를 하기도. 지승현은 그때의 마음을 담아 장나라를 위한 사죄의 밥상을 선보였다.

1++ 한우, 삼겹살, 갑오징어 등 통 크게 준비한 지승현은 '아궁이 마스터'답게 대형 뜰채로 요리에 불맛을 입혔다. 특히 지승현만의 비법이 담긴 갑오징어 숯불구이를 맛본 장나라는 "美쳤다"를 연발하며 엄지를 번쩍 세워 보는 이들의 군침까지 유발했다. 장나라 역시 최선을 다해 지승현의 요리를 도왔는데 제법 능숙해 보였다. 이에 지승현이 "요리하는 티가 난다"라고 말하기도.

Advertisement

함께 요리하며 두 사람은 자연스럽게 '결혼 생활'에 대한 이야기를 시작했다. 장나라는 드라마 촬영장에서 알게 된 카메라 감독 남편과 올해로 결혼 5년 차이다. 지승현은 장나라에게 "결혼 홍보 대사다. 정말 행복하게 산다"라고 말했다. 이에 장나라는 "재미있게 사는 것 같다. 남편이랑 둘이 있으면 별 걸 다 하게 된다"라고 밝혔다. 또 "결혼하고 요리를 하게 됐다. 남편 도시락도 만든다"라며 알콩달콩 행복한 결혼 생활에 대해 전하기도.

Advertisement

잠시 후 극 중 두 사람의 딸을 연기한 배우 유나도 도착했다. 드디어 마주한 '굿파트너' 패밀리. 실제 가족처럼 화기애애한 웃음이 끊이지 않는 가운데 장나라는 "우리가 이렇게 행복하니까 어색하다"라고 했다. 이어 지승현을 향해 "밤에 자려고 누워도 화가 난다"라고 해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

또 최초 가요대상과 연기대상을 모두 수상한 장나라의 2002년 전성기 시절 이야기도 공개됐다. 그때에 대해 장나라는 "바쁜 연예인이었다. 너무 감사한데, 그때 잠이 많이 모자라서 기억이 잘 나지 않는다. 건강도 많이 안 좋았다"라고 회상했다. 이외에도 장나라가 10년째 꾸준히 유기견 봉사활동을 하고 있는 이유, 최강 동안을 자랑하는 그녀의 건강 비법 등도 공개돼 눈길을 끌었다.

한편 이날 지승현이 장나라와 유나를 초대한 진짜 이유도 공개됐다. 최근 지승현이 직접 집필한 에세이집이 발간됐다고. 지승현은 촬영 당시 발간 전이었던 에세이집의 가제본책을 장나라와 유나에게 선물했다. 그리고 장나라에게 추천사를 부탁했다. 알고 보니 사죄의 밥상이 아니라 부탁의 밥상이었던 것. 장나라는 흔쾌히 수락하며, 끈끈한 팀워크를 입증했다.