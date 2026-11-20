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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅이 신곡을 깜짝 공개한다.

빅뱅은 19일 공식 계정을 통해 20일 오후 2시 새 디지털 싱글을 발매한다고 밝혔다. 빅뱅의 신곡은 8월 발표한 디지털 싱글 '빅' 이후 3개월 여만의 일이다.

신곡 공개 일시를 제외한 정보는 알려지지 않았다. 그러나 신곡을 발표할 때마다 독창적인 음악색으로 리스너들을 만족시켰던 빅뱅인 만큼, 이번에도 놀라운 곡이 탄생할 거란 기대를 갖게 한다.

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더욱 경이로운 건 빅뱅의 프로의식이다. 빅뱅은 월드투어를 앞둔 시점에서 '빅'을 공개했다. 그리고 이번엔 21일 일본 오사카 교세라돔에서 열리는 'MAMA' 시상식을 앞두고 다시 한번 신곡을 발표한다. 데뷔 20주년 월드투어로 눈코뜰새 없이 바쁜 일정을 소화하고 있지만, 팬들에게 새로운 무대로 신선한 음악적 충격을 선사하고자 하는 마음에서 신곡을 준비한 것이다.

빅뱅은 월드투어 '엑스엑스 : 코스모스'를 진행 중이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com