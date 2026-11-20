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[스포츠조선 조민정 기자] 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화가 남편 강남에게 결혼기념일 선물로 포켓몬 카드를 사주며 통 큰 면모를 드러냈다. 평소 남편의 포켓몬 카드 수집을 못마땅해하던 그가 직접 지갑을 열었다는 점에서 더욱 눈길을 끌었다.

지난 19일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '강나미도 30주년 포켓몬 카드깡 도전! 그런데 레전드가 등장했습니다ㄷㄷ'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강남은 포켓몬 30주년 기념 카드를 구경하며 설렘을 감추지 못했다. 평소 포켓몬 카드 수집에 남다른 애정을 보여온 그는 카드를 구매할지 고민하며 쉽게 발걸음을 떼지 못했다.

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이때 아내 이상화가 등장했다. 강남을 위해 몰래 포켓몬 카드를 선물할 생각이었던 이상화는 남편이 망설이는 모습을 보자 "사줘? 색깔 골라라"라며 먼저 구매를 제안했다.

강남이 선뜻 대답하지 못하자 이상화는 "갖고 싶다는데 사줘야지"라며 망설임 없이 결제했다. 이어 "결혼기념일 선물이다. 잘해라"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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예상치 못한 선물을 받은 강남은 "감사합니다. 열심히 하겠습니다"라며 감격했다. 어떻게 해야 할지 모르겠다는 남편에게 이상화는 오히려 "즐겨라"라며 쿨한 반응을 보였다.

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결국 강남은 "나는 이제 포켓몬 카드 안 사겠다. 결혼기념일 감사하다"고 약속했다. 그러자 이상화는 "그래, 그만해라"라고 받아치며 이번 선물이 결혼기념일은 물론 크리스마스까지 포함한 "10년 치 선물이다. 30주년 치 선물"이라고 너스레를 떨었다.

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앞서 강남은 포켓몬 카드를 지나치게 많이 구매해 이상화에게 혼난 일화를 여러 차례 공개한 바 있다.

지난 9월에는 강남이 수집한 포켓몬 카드의 감정가가 무려 2억원에 달한다는 사실이 밝혀져 화제를 모았다. 당시 이상화는 남편이 카드를 그만 사겠다는 약속을 어기자 수집품을 몰래 팔아버린 척하는 장난을 벌이기도 했다. 그랬던 이상화가 이번에는 남편의 취미를 위해 직접 포켓몬 카드를 선물하면서 두 사람 특유의 유쾌한 부부 관계가 다시 한번 드러났다.

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한편 이상화와 강남은 지난 2019년 결혼해 올해 결혼 7주년을 맞았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com