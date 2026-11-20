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[스포츠조선 조윤선 기자] 영화 '왕과 사는 남자'로 흥행 대박을 터뜨린 장항준이 배우와 스태프들에게 총 26억 원의 인센티브를 나눈 미담이 공개됐다.

지난 19일(목) 방송된 SBS 예능 '거장항준'(연출 이동원, 감유민/ 작가 김명정/ 공동제작 컨텐츠랩 비보) 시즌 1 최종회에는 '충무로의 두 대들보'인 배우 이준혁과 정만식이 출격해 장항준 차기작의 주연 자리를 두고 치열한 쟁탈전을 펼쳤다.

36년차 배우인 이준혁은 무명 시절 약 1000개의 아르바이트를 섭렵한 '알바의 신'이었음을 고백해 눈길을 끌었다. 그는 "밥을 주는 하객 아르바이트는 꿀알바"라고 밝힌 후 "경마장 앞에서 경마 예상지와 사인펜을 판매 했는데 짭짤한 수익을 올렸었다"라고 고백해 놀라움을 자아냈다. 이어 영화 '미스터 고'에서 고릴라 모션 캡처 연기를 소화했던 이색 이력과 프랑스에서 배운 마임 연기로 거장 장항준의 흥미를 끌었다.

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정만식은 아내 린다전이 손수 준비한 수육, 전, 겉절이 등 특급 도시락 조공으로 장항준의 마음을 사로잡았다. 장항준이 "정만식 결혼 잘했네! 복받았다!"라며 감탄하자 정만식은 "결혼 잘한 걸로 0.01% 안에 들지 않을까"라고 자부하며 반전 사랑꾼 면모를 과시하더니 스스로를 에겐남이라고 밝혀 김풍을 어리둥절하게 만들었다. "말하는 걸 보니 에겐은 아닌 것 같다"는 김풍의 반박에 정만식은 "막말하는 조감독 처음 만나봐"라며 에겐남의 반전 느와르 눈빛으로 김풍을 압박해 웃음을 안겼다. 이에 장항준은 "나도 쫄리는데 너는 얼마나 쫄리겠니"라고 김풍을 위로(?)해 폭소를 유발했다.

또한 '오디션 승률 100%' 정만식은 오디션 필승 전법을 전수했다. 그는 '될대로 되라'라는 마음가짐으로 오디션에 참석한다고 밝히며 "꼭 하고 싶을 때는 '나 안 뽑으면 너 큰일 나는 거야'라는 마음을 담아 눈빛을 보낸다"며 조감독 김풍을 향해 이글이글 매서운 눈빛을 보내 웃음을 터지게 했다.

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그런가 하면 장항준의 '천만 감독 미담 플렉스'도 펼쳐졌다. 영화 '왕과 사는 남자'에 출연한 이준혁이 장항준에게 인센티브를 받았다고 밝힌 것. 흥행 수익을 나눈 미담이 공개되자 장항준은 기다렸다는 듯 "대부분 배우들이 살면서 처음 인센티브를 받았다고 연락이 왔다"라며 "자신이 생각했던 것의 5배를 받았다는 사람도 있었다"라고 셀프로 미담을 확산시켰다. 이에 정만식은 "역시 거장! 훌륭하시다"라며 기립박수를 보내 장항준의 어깨를 으쓱하게 만들었다.

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이 가운데, 이준혁과 정만식이 오디션을 볼 차기작 '가능한 경구'의 내용이 공개돼 눈길을 끌었다. 장항준이 찐친 설경구에게 시나리오를 퇴짜 받은 실화를 바탕으로 한 영화로, 실제 주인공인 설경구가 등판했다. 그는 "장거장이 말은 참 재밌게 하는데 시나리오를 열어보면 좀 다른 느낌이다. 이걸 어떻게 한다는 거야?"라며 거침없는 팩트 폭격을 날렸고, "시나리오 내용이 크게 기억나는 건 없어"라고 덧붙여 폭소를 유발했다.

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이준혁과 정만식은 각자의 개성을 살려 '설경구'로 완벽 변신했다. 같은 대본을 전혀 다르게 소화하는 두 배우의 개성에 장항준은 고민에 빠졌다. 단 한 명만 캐스팅하겠다던 장항준은 "두 분 다 계약해"라며 두 배우 모두와 계약하는 '항준적 결말'을 완성했다.

이처럼 '거장항준'은 장항준의 꺼드럭과 유쾌한 모함(?), 송은이와 김풍의 거침없는 입담에 배우들의 노필터 토크와 과감한 연기 도전이 더해지며 기존 토크쇼와는 다른 재미를 선사했다. 유재명, 이선빈, 진선규, 조정석, 박민영, 육성재, 이민기, 곽선영, 허성태, 이준혁, 정만식 등 내로라하는 배우들이 장항준의 오디션에 뛰어들어 반전 매력과 본업 모먼트를 선보이며 매회 웃음을 만들어냈다. 스타들의 숨겨진 예능감을 끌어낸 '거장항준'은 장항준만이 할 수 있는 어디로 튈지 모르는 자율주행 토크의 재미를 전했고 그동안의 여정을 유쾌하게 마무리하며 유종의 미를 거뒀다.

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한편 '거장항준'은 때론 찌질했고, 때론 비굴했지만 누구보다 찬란했던 장항준이 자전 영화 '거장항준'에 톱배우들을 캐스팅하기 위해 펼쳐지는 은밀한 오디션으로, 지난 19일 방송을 끝으로 시즌1을 종영했다.