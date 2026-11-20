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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 팀의 아내 김보라가 44세에 자연임신으로 얻은 둘째를 품고 태교여행을 떠났다. 특히 만삭을 연상케 할 만큼 볼록해진 D라인을 공개해 눈길을 끌었다.

김보라는 20일 자신의 SNS에 "찬용이 임신 때는 코시절이라 아무 곳도 못 갔는데 두찌 임신에는 태교여행을 와보네요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 남편 팀, 첫째 아들 찬용 군과 함께 여행을 즐기는 김보라의 모습이 담겼다. 푸른 바다를 배경으로 단란한 가족사진을 남긴 세 사람은 곧 네 식구가 된다는 의미의 'Family of 3 soon to be 4'라는 문구로 둘째를 향한 설렘을 드러냈다.

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김보라는 몸매가 드러나는 민소매 차림으로 한층 불러온 D라인을 공개했다. 첫째 아들을 품에 안고 배를 감싼 채 미소 짓는 모습에서 둘째를 기다리는 행복감이 고스란히 전해졌다. 또 다른 사진에서는 휴양지 의자에 누워 불러온 배에 손을 얹고 휴식을 취하는 모습도 공개했다. 그는 "엄마는 선물이랑 쉬고 있을게"라는 문구를 덧붙이며 태명 '선물이'를 향한 애정을 드러냈다.

하지만 행복한 태교여행 중 예상치 못한 고민도 생겼다. 김보라는 "어제 저녁에 목욕하고 거울 보는데 아니 글쎄… 엉덩이가 좀 튼 거예요. 다행히 배는 괜찮음"이라며 임신으로 달라진 몸 상태를 털어놨다. 이어 "지금 물갈이인지 뭔지 얼굴이 뒤집어졌어요"라며 피부 트러블까지 겹치자 남편에게 속상한 마음을 털어놨다고 밝혔다.

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그러자 팀은 "여보 I got you!! 걱정하지마 괜찮아 오빠가 옆에 있잖아"라며 아내를 다독였다고.

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김보라는 "어떤 모습에도 아름답다 말해주는 자존감 지킴이 남편 덕에 오늘도 튼 엉덩이든 뭐든 웃어봅니다"라며 남편의 다정한 반응에 고마움을 표현했다.

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앞서 김보라는 지난 8월 둘째 임신 소식을 전하며 44세에 자연임신으로 찾아온 아이임을 밝혀 많은 축하를 받았다. 당시 둘째의 태명을 '선물'이라고 소개하며 기쁜 마음을 드러냈다.

한편 팀과 김보라는 8년간의 열애 끝에 2021년 결혼, 이듬해 첫째 아들 찬용 군을 품에 안았다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com