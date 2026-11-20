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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 오연서가 현 소속사 스토리제이컴퍼니와 재계약을 체결하며 인연을 이어간다. 걸그룹으로 데뷔해 연기자로 전향한 지 20년이 넘은 오연서는 이번 재계약을 통해 김태희, 서인국 등과 한솥밥을 먹으며 배우 활동을 이어가게 됐다.

20일 스토리제이컴퍼니는 "배우 오연서와 굳건한 신뢰를 바탕으로 재계약을 체결했다. 앞으로도 든든한 파트너로서 그가 다방면에서 빛날 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 공식 발표했다.

이로써 오연서는 소속사와 쌓아온 신뢰를 바탕으로 새로운 작품 활동에도 박차를 가할 예정이다.

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오연서는 지난 2002년 3인조 걸그룹 러브(LUV)로 연예계에 첫발을 내디뎠다. 당시 본명인 오햇님으로 활동하며 전혜빈과 함께 가수로 데뷔했지만, 그룹이 약 8개월 만에 해체되면서 배우로 진로를 바꿨다.

이후 2003년 KBS 2TV 드라마 '반올림'을 통해 본격적인 연기 활동을 시작했다. 2012년 방송된 '넝쿨째 굴러온 당신'에서 방말숙 역을 맡아 존재감을 드러냈으며, MBC '왔다! 장보리'를 통해 주연 배우로 입지를 굳혔다. '이 구역의 미친 X', '미남당', '플레이어2: 꾼들의 전쟁' 등 다양한 작품에서 활약하며 필모그래피를 쌓았다.

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지난 2월 종영한 채널A 드라마 '아기가 생겼어요'에서는 태한주류 신제품 개발팀 과장 장희원 역으로 출연했다. 비혼주의자였던 인물이 예상치 못한 임신으로 사랑과 결혼을 마주하는 이야기를 그리며 최진혁과 로맨스 호흡을 맞췄다.

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연기 외 활동도 이어가고 있다. KBS Joy '뷰티 유레카'에서 MC로 활약한 데 이어 개인 유튜브 채널 '오연서 오햇님'을 통해 팬들과 소통하고 있다.

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한편 오연서가 재계약을 체결한 스토리제이컴퍼니에는 김태희, 서인국, 이준혁, 김성철, 이시언, 허준호 등 다수의 배우가 소속돼 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com