사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 전현무, 김숙, 박미희, 레드벨벳 웬디까지 훈훈한 릴레이 미담이 쏟아진다.

22일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 출연진들의 끝없는 선행이 공개돼 스튜디오를 훈훈하게 달군다. 먼저 MC 전현무가 생일을 맞아 815 독립유공자 후손들의 주거 개선 사업을 위해 815만 원을 쾌척한 사실이 전해져 모두의 눈을 휘둥그레지게 만든다. 전현무는 "생일 때 의미 있는 일을 하고 싶어서 생일에 맞춰 기부했다"라며 남다른 소신을 밝힌다. MC 김숙 역시 같은 기부에 동참한 사실이 깜짝 공개돼 감탄을 자아낸다.

전현무의 미담은 여기서 그치지 않는다. 과거 번식장에서 구조된 강아지 순무를 본가에 입양시켜 화제를 모았던 그가 "생일 때마다 유기견 봉사도 하고 있다"라고 고백하는 것. 이에 김숙은 "현무가 진짜 바쁜데 그 와중에 시간을 쪼개서 한다는 것 자체가 대단하다"라며 엄지를 치켜세운다고.

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여기에 '김치 명인' 박미희의 통 큰 미담까지 공개되자 스튜디오가 들썩인다. 故 김우중 회장 댁 가사도우미를 거쳐 약 500억 원의 매출 신화를 달성한 인생 역전의 주인공 박미희 보스가 1억 원 이상 고액 기부자 모임인 '아너 소사이어티' 파주시 여성 1호 회원이라는 사실이 밝혀져 모두의 입을 떡 벌어지게 하는 것. 더불어 스페셜 MC로 출격한 레드벨벳 웬디 역시 아너 소사이어티 회원이라는 이력이 연이어 드러나며 '사당귀'의 남다른 기부 클래스가 제대로 빛을 발한다는 후문.

끝없이 쏟아지는 미담에 웬디는 "뭐야, 다들 너무 멋있어"라며 연신 탄성을 터트리고, 김숙 역시 "여기 마음 따뜻한 사람 많네"라며 흐뭇해한다고. 알고 보면 기부에도 진심인 '사당귀' 보스와 MC들의 릴레이 선행은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

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한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com