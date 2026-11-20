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[스포츠조선 조윤선 기자] 최동석이 전처 박지윤과 상간 손해배상 소송 판결을 두고 진흙탕 싸움을 벌이는 가운데, 자녀들이 받을 상처를 걱정하는 댓글에 씁쓸한 속내를 드러냈다.

최동석은 19일 자신의 계정에 박지윤의 입장을 반박하는 8장 분량의 글을 게재했다. 이를 본 한 네티즌은 "서로서로 뭐 하시는 거냐. 여기 이 공간에 입장 표명이니 반박 글이니 서로 핑퐁하듯 오가는 거 보기가 좋진 않다. 대중들 남 일에 관심 없다. 좋은 정보라던지 책 소개 이런 거 올려 주시고 그럼 좋을 텐데....자녀들이 받을 상처는 어쩌나요"라는 댓글을 남기며 우려했다.

이에 최동석은 "저도 하고 싶지 않네요"라는 짧은 답글을 남겼다. 그는 두 사람의 진흙탕 싸움을 두고 보인 네티즌들의 여러 반응 가운데 자녀를 언급한 해당 댓글에만 답변했다.

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앞서 박지윤은 같은 날 장문의 입장문을 통해 항소심 판단에 대한 자신의 입장을 밝혔다. 그는 문제가 된 지인 A씨에게 동성의 사실혼 배우자가 있다며 "당연히 부정행위가 될 수 없고, 저는 그 지인을 여자와 동일하게 대하며 행동했다"고 주장했다.

2022년 미국 여행을 둘러싼 의혹도 부인했다. 박지윤은 여성 지인들과 여행하던 중 현지에서 A씨와 그의 동성 연인을 만난 것이라며, A씨와 단둘이 떠난 여행이 아니었다고 설명했다.

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그러자 최동석은 박지윤이 법원이 인정한 사실을 축소해 설명하고 있다고 맞섰다. 그는 재판부가 배우자에게 알리지 않은 여행과 A씨와 같은 호텔 객실에 머문 정황, 잠옷 차림으로 함께 영화를 본 행위 등을 종합해 부정행위로 판단했다고 강조했다.

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또한 이번 사건의 쟁점은 A씨의 성적 지향이 아니라 혼인 관계에서 지켜야 할 신뢰와 책임이라며, 박지윤의 설명이 재판부의 판단 취지를 왜곡하고 있다고 주장했다.

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앞서 제주지방법원 가사 항소심 재판부는 지난 16일 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 1심을 뒤집고 원고 일부 승소로 판결했다. 재판부는 A씨에게 최동석을 상대로 위자료 3000만 원을 지급하라고 명령했다.

박지윤과 최동석은 2004년 KBS 아나운서 30기 동기로 만나 연인으로 발전했으며, 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 2023년 10월 이혼 절차에 들어갔으며, 현재 상간 손해배상 소송과 별도로 이혼 소송도 이어가고 있다.