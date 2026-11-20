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[스포츠조선 백지은 기자] 듀스 출신 고 김성재의 사망 미스터리 속 듀스가 컴백한다.

듀스는 김성재의 31주기 다음날인 21일, 정규 4집을 정식 발매한다. 이번 앨범은 1995년 4월 발표한 정규 3집 '포스 듀스' 이후 31년 만에 선보이는 정규 음반이다. 선공개된 '라이즈'와 '또 하루', 더블 타이틀곡 '더 퓨처'와 '너를 원해', 프랑스 전자음악 거장 듀오 브락스+팔콘이 참여한 '라이즈' 리믹스 등이 수록됐다. 특히 총괄 프로듀싱을 맡은 이현도는 음성 인공지능(AI) 기술로 김성재의 음색과 보컬 특성을 다시 구현해 먹먹함을 안긴다.

1972년 생인 김성재는 1991년 현진영과 와와 2기로 데뷔, 1993년 이현도와 함께 듀스를 결성했다. 듀스는 1집 타이틀곡 '나를 돌아봐'부터 독보적인 음악색을 드러내며 대한민국 대중 음악계에 힙합이란 장르가 뿌리를 내리는데 지대한 공헌을 했다. 그러나 듀스는 활동 2년 만에 해체했고 김성재는 솔로로 전향, 1995년 11월 19일 '말하자면'을 발표했다. 그러나 다음날 김성재는 투숙 중이던 서울 스위스 그랜드 호텔에서 사망한 채 발견됐다. 향년 24세.

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유력 용의자로는 김성재의 전 여자친구 A씨가 지목됐다. A씨는 1심에서 무기징역 판결을 받았으나 2심에서 무죄로 판결이 뒤집혔다. 이후 대법원에서 무죄 확정 판결이 나왔다.

재판부는 김성재의 시신에서 틸레타민과 졸라제팜이 포함된 마약성 동물 마취제 졸레틸이 검출됐지만 사망 시각을 확정할 수 없고, A씨 외에 다른 사람들도 숙소에 있었으며, 타인에 의해 약물이 투여됐다고 확실할 수 없고, 마약 대용 가능성이 있다며 무죄를 선고했다.

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그러나 A씨가 두 달 전 개를 안락사시키기 위해 구매한 약물이 김성재의 시신에서 검출된 약물과 같다는 점, 오른손잡이였던 김성재의 오른팔에 혼자서 주사를 놓는 것은 상식적으로 불가능함에도 무려 28개의 주삿바늘이 발견됐다는 점 때문에 여전히 김성재 사망 사건은 미스터리로 남게 됐다.

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SBS '그것이 알고 싶다'는 2019년 김성재 사망 사건을 다룰 예정이었으나 A씨 측이 제기한 방송 금지 신청이 받아들여지면서 방송은 불발됐다. 이후 김성재의 동생 김성욱은 "진실을 알고 싶은 거다. 그날 무슨 일이 있었는지 꼭 알아야겠다. 가장 큰 이유는 어머님이다. 아들이 억울한 일을 당했는데 힘이 없어 절망의 세월을 보내고 있다. 어머니의 한을 풀어드리고 싶다"고 토로했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com