사진 출처=신민아 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자]배우 신민아가 논란이 된 과일 모자를 SNS에 직접 공개해 눈길을 끌었다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 황후 나비에 역을 맡은 신민아는 19일 자신의 인스타그램에 "그래 나는 황후야"라는 글과 함께 여러 장의 촬영 현장 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 화려한 비즈 장식이 돋보이는 화이트 드레스를 입고 사과와 포도 등 각종 모형 과일로 장식된 남색 모자를 쓴 신민아의 모습이 담겼다.

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해당 모자는 지난 18일 공개된 '재혼 황후' 7회에서 극 중 오빠 코샤르(하도권)가 동생 나비에에게 선물한 소품이다.

동생을 아끼는 마음과 달리 미적 감각은 부족한 코샤르의 취향이 반영된 선물로, 방송 이후 투박한 과일 장식과 엉성한 마감을 두고 시청자들의 지적이 이어졌다. 코샤르의 서툰 미적 감각을 살린 코믹한 소품이라는 호평도 있었지만, 모형 과일을 붙인 방식과 실밥이 드러나는 마감이 조잡해 완성도가 떨어진다는 혹평도 나왔다. 그러나 신민아는 특유의 미소와 우아한 분위기로 독특한 소품마저 자연스럽게 소화해 주목받았다.

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한편 포브스, 버라이어티, 콜라이더, 스크린랜트 등 해외 주요 매체들은 신민아가 황후 나비에의 내면과 주체적인 면모를 설득력 있게 표현했다고 평가했다. '재혼 황후'는 오는 25일 마지막 9~10회 공개를 앞두고 있다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com