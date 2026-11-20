사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '어벤져스: 둠스데이'가 초월적인 존재로 등장하는 빌런 닥터 둠과 다시 한번 새롭게 뭉친 어벤져스의 치열한 대결을 예고했다.

어벤져스 시리즈의 새로운 전환점을 예고한 '어벤져스: 둠스데이'가 MCU 세계관을 뒤흔들 강력한 빌런 닥터 둠의 등장과 그에 맞서 새롭게 결집한 히어로들의 대격돌로 전 세계의 기대를 모으고 있다. 먼저 새로운 둠의 시대를 알리며 나타난 닥터 둠은 라트베리아를 통치하는 군주이자 뛰어난 지성과 강력한 마법 능력을 겸비한 초월적인 존재다. 과거 타노스가 전 우주를 위협하며 어벤져스는 물론 인류 전체를 절체절명의 위기로 몰아넣었다면, 닥터 둠은 상상을 뛰어넘는 능력과 치밀한 전략으로 지금껏 경험하지 못한 유형의 빌런으로서 압도적인 위협을 가할 전망이다.

이에 맞서 마블을 대표하는 히어로들이 한데 모여 사상 최대의 총력전을 예고해 예비 관객들의 이목을 집중시키고 있다. '어벤져스: 엔드게임' 이후 7년 만에 돌아온 스티브 로저스와 천둥의 신 토르를 필두로 기존 어벤져스 멤버들은 물론 엑스맨부터 판타스틱 4, 와칸다까지 총출동해 역대급 어셈블을 완성할 예정이다. 각기 다른 세계관에서 활약해 온 히어로들이 하나로 뭉쳐 닥터 둠이라는 막강한 적에 맞서는 만큼, 개성 넘치는 캐릭터들의 예측 불가한 관계와 이들이 만들어낼 폭발적인 시너지 역시 또 하나의 관전 포인트로 꼽힌다. 이처럼 MCU 사상 최강의 빌런과 마블을 대표하는 히어로들의 대규모 연합, 모든 것을 건 대규모 결전으로 새로운 어벤져스의 시대를 열 '어벤져스: 둠스데이'는 2026년 연말 극장가를 뜨겁게 달굴 초대형 액션 블록버스터로 주목받으며 벌써부터 흥행 열기를 끌어올리고 있다.

Advertisement

한편 '어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 닥터 둠의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 어벤져스 사상 최대의 결전을 펼치는 압도적 스케일의 액션 블록버스터다. 로버트 다우니 주니어, 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등이 출연했고, 어벤져스 시리즈를 이끈 안소니 루소·조 루소 형제 감독이 메가폰을 잡았다. 12월 16일 개봉한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com