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[스포츠조선 정안지 기자]장항준 감독이 배우 설경구에게 만취 상태로 욕설을 퍼부었던 과거 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

지난 19일 방송된 SBS '거장항준'에는 배우 이준혁, 정만식이 출연했다.

이날 장항준은 차기작 질문에 "거장이 된 내가 영화로 회고록을 쓴다는 내용이다. 내가 실제 겪었던 내용"이라면서 "나를 성장시킨 두 사람이 김은희 작가와 이 사람이다. 이 사람한테 받았던 설움과 분노 때문에 오늘날의 장항준이 됐다"라며 설경구와의 일화를 공개했다.

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데뷔작 이후 차기작이 계속 엎어지던 시절, 재밌는 시나리오를 발견한 뒤 그 시나리오를 준비하던 장항준은 설경구에게 전화를 받았다. 설경구가 '그거 내가 하고 싶다'라고 말해 시나리오를 보냈지만 이후 '재미없다. 안 할 거다'라며 거절을 했다고.

장항준은 "술 마시고 잤다. 다음 날 아침에 설경구에게 '개XX'라고 적힌 문자 메시지를 받았다"라면서 "조 감독이 내가 술에 취해서 설경구한테 전화했는데 안 받아서 음성 메시지로 욕설했다고 하더라"고 말해 웃음을 안겼다.

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이후 장항준은 즉석에서 설경구에게 전화 연결을 시도, 설경구는 "날 매장시킨다고 했다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com