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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 '명예영국인' 백진경이 난임을 극복하고 영국 런던에서 딸을 품에 안았다. 출산을 앞두고 양수 부족으로 고위험 산모 판정을 받았던 그는 제왕절개 수술 다음 날 토스트를 먹는 유쾌한 근황까지 공개해 눈길을 끌었다.

백진경은 지난 19일 자신의 SNS와 유튜브 채널을 통해 직접 득녀 소식을 알렸다.

그는 "친구들아. 치즈(태명) 세상에 잘 나왔고 나는 제왕 다음 날 아침으로 토스트 먹고 있어"라며 "응원해줘서 넘 고마워"라고 전했다.

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함께 공개된 사진에는 갓 태어난 딸을 품에 안고 병원 침대에 누워 있는 백진경의 모습이 담겼다. 안경을 쓴 편안한 차림에 토스트를 입에 문 채 카메라를 바라보는 모습으로 출산 직후에도 특유의 유쾌함을 잃지 않았다.

앞서 백진경은 지난 15일 자신의 유튜브 채널에 '나 애 낳고 올게 친구들아'라는 영상을 공개하며 출산을 앞둔 상황을 전했다.

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당시 임신 34주 차였던 그는 "양수가 많이 부족하다"며 처음 검사에서 양수 수치가 4.9cm로 나왔고, 재검사에서도 6.7cm에 그쳐 고위험 산모로 분류됐다고 밝혔다. 이에 의료진으로부터 제왕절개 수술을 권유받았다고. 백진경은 영국에서는 제왕절개를 쉽게 권하지 않는다며 걱정을 드러내기도 했다. 수술 예정일 역시 11월 18일과 25일 중 태아 상태를 확인한 뒤 결정하기로 했다고 설명했다.

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출산 과정에 대한 두려움도 털어놨다. 그는 "초산이다 보니까 겁나는 게 많다"며 임신과 출산이 생각했던 것과 달리 쉽지 않은 과정이라고 고백했다.

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그러면서도 남편 로한 네드가 병원 진료에 한 번도 빠지지 않고 동행했다며 고마운 마음을 드러냈다.

앞서 백진경은 지난 2023년 영국 출신 배우 로한 네드와 결혼했다. 이후 난임을 극복하고 지난 6월 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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출산 준비를 위해 지난 9월 영국으로 향한 그는 런던에서 첫딸을 품에 안으며 결혼 3년 만에 엄마가 되는 기쁨을 누렸다.

득녀 소식에 팬들은 "치즈야 세상에 온 걸 환영해", "축복이 가득하길", "미역국 챙겨 먹어야 하는데" 등의 반응을 보이며 축하를 전했다.

한편 백진경은 유튜브 채널 '명예영국인 world'를 통해 영국 생활과 현지 문화를 소개하며 인기를 얻었다. MBC '전지적 참견 시점' 등 방송에도 출연, 지난 8월 송은이가 이끄는 미디어랩 시소와 전속계약을 체결했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com