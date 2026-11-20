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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 장윤정의 모친 육 모씨가 눈물로 선처를 호소했다.

19일 서울동부지법 형사항소 1-2부 심리로 사기 혐의로 구속 기소된 육씨에 대한 항소심 첫 공판이 열렸다.

이날 육씨는 공소 사실을 모두 인정하면서도 "잘못했다"며 눈물을 보였다.

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육씨 측 변호인은 "피고인이 범행을 인정하고 깊이 반성하고 있다. 가족들과 연락하지 않은지 오래돼서 도움 받을 형편이 되지 않는다. 피고인이 가사도우미를 하며 생활비를 벌었는데 건강이 좋지 않아 일을 그만두게 되며 범행을 저지르게 됐다"며 선처를 호소했다.

그러나 검찰은 징역 1년 6개월을 선고해달라고 구형했다.

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육씨는 2024년 9월부터 2025년 8월까지 절연한 딸 장윤정을 언급하며 지인에게 투자를 권유, 세 차례에 걸쳐 3100만원을 가로챈 혐의로 구속기소됐다. 그는 오래전 연락이 끊긴 장윤정과 화해한 것처럼 조작한 메시지 등을 보여주며 신뢰를 얻은 것으로 알려졌다. 육씨는 2018년에도 지인에게 4억여원을 빌린 뒤 갚지 않아 사기 혐의로 구속된 바 있다.

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이와 관련 장윤정 측은 "오래전 절연한 뒤 연락조차 하지 않고 있다"고 선을 그었다.

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1심 재판부는 "죄질이 불량하고, 과거 실형을 선고받은 적 있고 최근에도 사기죄로 약식 명령을 선고받은 바 있다"며 징역 10개월을 선고했으나 육씨 측과 검찰이 모두 항소했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com