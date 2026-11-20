사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강한나가 '재혼 황후'에서 흔들림 없는 눈빛과 절제된 말투로 존재감을 뽐냈다.

강한나는 18일 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 8회에서 서왕국 왕비 크리스타 역으로 특별출연했다. 오랜 친구를 대하는 다정함과 새 왕에게 조언하는 명민함을 한 장면에 담아내며 서왕국 왕실의 이야기에 무게를 더했다.

'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.

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극 중 크리스타는 워턴 3세(이준혁)가 세상을 떠난 뒤 왕위에 오른 하인리에게 산책을 청했다. 궁 생활에 익숙해졌는지 안부를 건넨 크리스타는 원로들의 견제 속에서도 하인리가 제 길을 찾을 수 있도록 조언했다. 왕실에서 오르내리던 두 사람의 혼인 문제로 대화가 이어지자 크리스타는 하인리에게 마음에 둔 사람이 있는지 물으며 그의 속마음을 살폈다.

강한나는 곧은 자세와 흔들림 없는 시선으로 등장부터 왕비의 위엄을 살렸다. 하인리와 나란히 걸을 때는 한결 부드러운 어조로 오래 알고 지낸 사이의 편안함을 전했다. 원로들의 견제를 짚을 때는 하인리와 눈을 맞추고 조언을 또렷하게 건넸다. 상대를 대하는 온기는 유지하면서도 필요한 순간에 대사에 힘을 싣는 강한나의 연기는 크리스타의 판단력과 새 왕의 앞날을 걱정하는 진심에 설득력을 더했다.

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혼인 이야기에선 강한나의 섬세한 감정 표현이 돋보였다. 왕실의 혼인을 말할 때는 담담하게 말을 맺고, 하인리의 마음을 묻기 전에는 한 박자 쉬며 그의 얼굴을 살폈다. 강한나는 침착한 태도 속에서도 말투와 시선에 미묘한 변화를 주며 하인리가 왕으로서의 소신을 밝히는 대목에 힘을 실었다. 또 그가 마음에 둔 사람이 있다고 털어놓는 순간까지 대화의 긴장감을 놓치지 않았다.

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앞서 '캐셔로', '폭군의 셰프', '러브 : 트랙 - 세상에 없는 사운드트랙'에서 활약하고 영화 '남편들'에서 강단 있는 아내 시내를 연기한 강한나는 '재혼 황후'에서 서왕국의 판세를 읽는 왕비 크리스타로 또 다른 얼굴을 보여줬다. 짧은 특별출연에도 새 왕이 귀 기울이는 인물로 크리스타를 그려내며 깊은 인상을 남겼다. 오는 2027년 tvN '고래별'에서 독립운동가 한연경으로 시청자와 만날 강한나가 앞으로 어떤 인물로 연기의 폭을 넓혀갈지 기대가 모인다.

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한편, 로맨스 판타지 대서사극 '재혼 황후'는 디즈니+에서 시청할 수 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com