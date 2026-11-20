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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 신애라가 31년 전 차인표와 결혼할 당시 선보인 웨딩 메이크업에 얽힌 비화가 공개됐다. 당시 유행하던 화려한 신부 화장 대신 잡지 화보처럼 자연스러운 스타일을 선택해 큰 화제를 모았다는 것.

지난 19일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 1세대 메이크업 아티스트 이경민이 출연해 톱스타들과 함께했던 과거를 회상했다.

이날 최화정은 같은 아파트에 거주하는 이경민의 집을 방문해 이야기를 나누던 중 신애라의 결혼식 메이크업을 언급했다. 그는 당시 신애라의 모습을 떠올리며 "그때도 너무 예뻤다"고 감탄했다. 이에 이경민은 "당시에는 미스코리아 스타일의 메이크업을 많이 하던 때였다"며 "나는 잡지 촬영 때처럼 화장을 해줬는데 그게 난리가 났다"고 밝혔다.

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1995년 신애라가 차인표와 결혼할 당시에는 진하고 화려한 색조를 강조하는 신부 화장이 유행했다. 그러나 이경민은 신애라 본연의 얼굴과 개성을 살리는 자연스러운 메이크업을 선택했다.

기존의 짙은 색조 대신 연한 오렌지빛 립스틱을 활용한 웨딩 메이크업은 당시 신부 화장의 새로운 스타일로 주목받았다.

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예상 밖의 반응은 이경민의 인생까지 바꿔놓았다. 그는 "갤러리아백화점 건너편 5평짜리 메이크업숍에 전화가 오기 시작했다"며 신애라의 결혼식 이후 자신의 이름이 본격적으로 알려졌다고 회상했다.

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두 사람의 오랜 인연도 눈길을 끌었다. 이경민은 과거 신애라와 차인표가 드라마 '사랑을 그대 품안에'를 촬영하던 시절부터 두 사람의 관계를 가까이서 지켜봤다고 밝혔다.

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신애라에게 차인표와 교제하기로 했다는 이야기를 처음 들었을 당시에는 "정말 눈이 튀어나오는 줄 알았다"며 크게 놀랐던 기억을 전했다.

이경민은 두 사람의 열애 사실을 비밀로 지키느라 힘들었다며 "임금님 귀는 당나귀 귀를 백만 번 했다"고 너스레를 떨었다.

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한편 신애라와 차인표는 1994년 MBC 드라마 '사랑을 그대 품안에'에서 인연을 맺은 뒤 이듬해인 1995년 결혼했다. 두 사람은 결혼 31년째 부부의 인연을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com