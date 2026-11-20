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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박성광이 6년간 이어온 라이브 커머스 활동을 잠시 중단한다.

박성광은 지난 19일 라이브 커머스 플랫폼 그립의 개인 채널을 통해 휴식기를 갖겠다는 소식을 전했다.

그는 공지문에서 "지난 6년 동안 함께해 온 그립 박성광 채널이 당분간 쉬어가는 시간을 가지려 한다"며 "그동안 방송을 찾아와 주시고 아낌없는 관심과 응원을 보내주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.

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이어 오랜 시간 자신을 응원해 준 팬들에게도 고마움을 전했다. 박성광은 "여러분과 함께 웃고 소통했던 지난 6년은 저에게도 무척 소중하고 행복한 시간이었다"며 "잠시 쉬어가지만 다시 좋은 모습으로 인사드릴 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.

마지막으로 "모두 건강하고 행복하시길 바란다. 그동안 진심으로 감사했다"고 인사하며 글을 마무리했다.

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한편, 박성광은 2020년 이솔이와 결혼해 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연하며 부부 일상을 공개한 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com