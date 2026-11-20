이미지 출처=tvN

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[스포츠조선 김소형 기자] 파인애플 피자에 아이스 아메리카노까지.

'나폴리맛피아' 권성준이 이탈리아 친구들에게 '금기'인 먹거리를 소개해 웃음을 안겼다.

지난 19일 방송된 tvN '언더커버 셰프 : 멀리서 찾아온 벗' 4회에서는 권성준이 나폴리에서 온 친구들과 함께 MZ스러운 한국의 매력을 찾아 나서는 모습이 그려졌다. 앞서 미슐랭 2스타 한식 파인 다이닝에서 특별한 식사를 대접했던 그는 이번에는 한강에서 색다른 먹거리를 선보였다.

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권성준은 나폴리 벗들에게 아이스 아메리카노와 파인애플 피자를 차례로 소개했다. 나폴리 벗들은 아이스 아메리카노를 한입 맛보고 거부하는가 하면, 에스프레소를 추가 주문하기도 했다.

특히 이탈리아인들에게 파인애플 피자는 피자의 정통성을 둘러싼 논쟁을 불러오는 음식인 만큼 친구들의 반응도 뜨거웠다. 파인애플 피자를 마주한 나폴리 벗들은 거부감을 드러냈고, 평소 한국 음식에 애정을 보여온 파올로마저 난감한 반응을 보여 웃음을 자아냈다. 권성준은 스튜디오에서 "이탈리아 사람들에게는 아이스 김치찌개 같은 느낌일 것"이라며 너스레를 떨었다.

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나폴리 벗들은 샘 킴의 레스토랑을 방문해 특별한 요리를 맛보고 감사를 표하기도 했다.

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한편 청두에서 온 정지선의 벗들은 한국의 매운맛에 도전했다. 청양고추를 곁들인 쌈을 맛보며 자신감을 보였지만 예상보다 강한 매운맛에 당황하는 모습으로 재미를 더했다.

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이후 서울타워를 찾은 청두 벗들은 케이블카를 타고 서울 전경을 감상하며 한국 여행을 즐겼다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com