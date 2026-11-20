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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 선미의 백업 댄서로 이름을 알린 차현승이 백혈병 완치 판정을 받은 지 1년도 채 되지 않아 마라톤 대회에 참가한 근황을 공개했다. 한때 격한 운동조차 할 수 없었던 그가 다시 달리는 모습으로 눈길을 끌었다.

차현승은 지난 18일 자신의 SNS에 "이때까진 괜찮았지.. 400.."이라는 글과 함께 마라톤 대회에 참가한 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 차현승은 검은색 모자와 스포츠 선글라스, 반바지 차림으로 다른 참가자들과 함께 도로를 달리고 있다. 특히 탄탄한 허벅지 근육과 다부진 체격으로 건강해진 근황을 전했다.

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그의 마라톤 도전이 특별한 이유는 그가 지난해까지만 해도 백혈병으로 힘겨운 투병 생활을 이어왔기 때문이다.

차현승은 지난해 6월 갑작스럽게 백혈병 진단을 받고 항암 치료를 시작했다. 치료 과정에서 탈모로 머리를 밀고 무균실에 입원하는 등 힘든 시간을 보냈으며, 그해 9월 투병 사실을 직접 공개해 많은 응원을 받았다. 이후 약 6개월간 치료를 받은 그는 지난해 12월 22일 완치 판정을 받았다는 기쁜 소식을 알렸다. 당시 차현승은 "끝나지 않을 것만 같던 투병 생활이 드디어 막을 내렸다"며 "크리스마스 선물을 받은 기분"이라고 감격했다.

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완치 판정 이후에도 일상으로 돌아가는 과정은 쉽지 않았다. 지난 1월에는 유튜브를 통해 "지금 할 수 있는 게 솔직히 아무것도 없다. 러닝이나 운동도 세게 하면 안 된다"며 회복 중인 몸 상태를 털어놓기도 했다.

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그랬던 차현승은 지난 7월 선미와 함께 '워터밤 서울 2026' 무대에 오르며 본격적인 복귀를 알렸다. 오랜 시간 호흡을 맞춰온 선미를 번쩍 들어 올리는 퍼포먼스까지 선보이며 건재함을 과시했다.

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여기에 이번에는 마라톤 대회까지 참가하며 운동을 이어가는 모습을 공개했다. 백혈병 진단으로 무대를 떠나야 했던 그가 다시 달리는 모습은 더욱 특별한 의미를 남겼다.

한편 차현승은 선미의 '24시간이 모자라' 무대에서 백업 댄서로 활약하며 얼굴을 알렸다. 이후 넷플릭스 '솔로지옥' 시즌1과 '피지컬: 100', 엠넷 '비 엠비셔스' 등에 출연했고, 배우로도 활동 영역을 넓혔다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com