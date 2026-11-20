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[스포츠조선 조윤선 기자] '삼남매 엄마' 이요원이 씁쓸한 현실 육아 경험담을 전한다.

21일(토) 밤 10시 40분 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(연출 김태준, 이하 '살림남')에서는 박현호-은가은 부부가 모처럼 김해에서 상경한 은가은의 어머니, 그리고 딸 서원이의 양육을 도와주고 있는 박현호의 어머니와 함께 처음으로 '단풍 나들이'에 나서 특별한 추억을 만드는 하루가 펼쳐진다.

이날 은가은의 어머니는 손녀 서원이를 보기 위해 새벽부터 김해에서 올라온다. 오랜만에 손녀를 만난 어머니는 반가운 마음에 안아보려 하지만, 서원이는 낯을 가리며 칭얼거리기 시작한다. 급기야 서원이가 자신의 품에서 눈물까지 터뜨리자 은가은의 어머니는 당황하면서 "가까이 살면 (서원이 보러) 자주 올 텐데, 그러지 못해서 미안해"라고 연신 사과한다.

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이후 모처럼 모인 다섯 식구는 첫 '단풍 나들이'에 나선다. 서울어린이대공원에 도착해 산책을 즐기던 중, 박현호는 장모님의 기분을 풀어주기 위해 "유모차 좀 끌어보시겠어요?"라고 권한다. 그러나 은가은은 "유모차가 무거워서 엄마 손목이 아플 거다"며 어머니에게서 유모차를 빼앗는다. 이와 관련해 은가은은 "엄마가 손목에 물혹이 차서 주사로 빼내는 시술을 계속 하셨다"라며 서원이의 몸무게까지 더해 약 30kg에 달하는 유모차를 끌지 못하게 한 속사정을 털어놓는다. 그러나 은가은의 어머니는 재차 서원이를 안겠다고 하고, 은가은은 "무거워서 안 된다"며 끊임없이 서원이를 회수해간다. '창과 방패' 같은 상황이 반복되자, 마음이 상한 어머니는 "가족 모두 기념사진을 찍자"는 딸의 제안도 거절한다.

그럼에도 은가은은 남편에게 "엄마가 서원이를 안고 있다가 혹시나 삐끗하시면 서원이가 다칠까 봐 조마조마한 것도 있다"고 귀띔하며 서원이를 직접 안는다. 어머니는 마치 이런 딸의 속내를 꿰뚫어 본 듯 "내 팔목 걱정보다 (서원이를 떨어뜨릴까 봐) 불안해서 그러지?"라고 묻는다. 결국 모녀 사이에 싸늘한 기류가 형성되고, 지난 추석에 이어 '2차 모녀 대전' 위기가 감지돼 박현호를 불안하게 만든다. 박현호의 어머니 역시 은가은 모녀의 눈치를 보다 자리를 피하고 결국 박현호는 "이러면 안 된다. 저라도 뭔가를 해야겠다"며 '특단의 조치'를 강구한다. 과연 살얼음판이 된 '양가 단풍 나들이'가 무사히 마무리될 수 있을지 관심이 집중된다.

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그런가 하면, MC 이요원은 박현호-은가은의 가족 회동을 지켜보던 중 "저렇게 아기가 있어야 집안에 웃음이 끊이질 않는다"라며 흐뭇해한다. 은지원 역시 "아이가 없으면 저렇게 가족이 모일 일이나 있겠어?"라고 공감한다. 이에 이요원은 고개를 끄덕이며 "이제 우리 집도 저런 분위기가 아니다. 아이들이 초등학생이 되니 애교는 '유료 서비스'가 됐다"고 씁쓸한 '현실 육아' 경험담을 털어놓는다.

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박현호-은가은 부부와 딸 서원이, 양가 어머니가 함께한 '첫 단풍 나들이' 현장과 '모녀 2차 대전' 위기의 전말은 21일(토) 밤 10시 40분 방송되는 KBS2 '살림남' 483회에서 확인할 수 있다.